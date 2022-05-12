Руководители муниципальных учреждений Волгограда, подведомственных комитету по культуре администрации города, опубликовали свои зарплаты за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на эти сведения, так, самым высокооплачиваемым руководителем сферы культуры стала заместитель директора МУК «Волгоградконцерт» Татьяна Леонова. В месяц она получала 79599 рублей.

На втором месте по уровню зарплаты оказалась Лилия Белых, директор музыкальной школы №2 - 76167 рублей. Кристина Блинова, директор Волгоградского музыкального театра, зарабатывала 75695 рублей. А бывший спикер и депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева на посту первого проректора Волгоградской консерватории имени Серебрякова получала в прошлом году 75258 рублей. Тогда как зарплата ректора Ольги Осадчей была меньше – 73808 рублей.

Директор Волгоградского молодежного театра Лусинэ Казарян зарабатывала в среднем 70616 рублей, директор «Волгоградконцерта» Ольга Шлякина – 65750 рублей.

Зарплата Светланы Прудановой, директора МУК «Централизованная система городских библиотек» составляла в прошлом году 53632 рубля, Ирины Щавелевой, руководителя МУК «Централизованная система детских библиотек» - 48005 рублей, Елены Антоновой, директора МБУ «Детская школа искусство «Вокресение» - 68855 рублей.

Директор детской музыкальной школы №1 Лариса Шарапудинова получала в прошлом году 61633 рубля, а ее коллега Наталья Майорова, которая руководит детской музыкальной школой №2 – 62342 рубля.

Михаил Лапин, директор музыкальной школы №5 зарабатывал 62429 рублей, Марина Тельбухова, директор музыкальной школы №8 – 59197 рублей, Любовь Клементьева, директор музыкальной школы №13 – 67841 рубль.

Заработок Натальи Истюфевой, которая руководит музыкальной школой №14, составлял в прошлом году 55788 рублей, Юлии Максименко, директора музыкальной школы №1 – 67165 рублей.

Ирина Полянская, директор детской школы искусств №3 зарабатывала 68915 рублей, Растэм Шабаев, директор детской школы искусств №4 – 62166 рублей, Сергей Суменков, директор детской школы искусств №5 – 61751 рубль.

Марина Жукова, руководитель детской школы искусств имени Балакирева, получала в прошлом году 65243 рубля, Ирина Крупнова, директор детской школы искусств №8 – 67750 рублей.

Андрей Лытаев на посту руководителя детской школы искусств №11 зарабатывал 66651 рубль, Лидия Ишкова, директор детской художественной школы №1 имени Федорова – 69005 рублей.

Зарплата Ольги Ананьевой, руководителя детской школы хореографического искусства составляла 58658 рублей.