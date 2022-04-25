Расследования

Двоим волгоградцам грозит срок за махинации с КАСКО и кражу внедорожника

Расследования 25.04.2022 12:00
25.04.2022 12:00


Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело 29-летнего и 26-летнего местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с автостраховкой и краже элитного внедорожника. Им грозит по 10 лет колонии, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, ровно три года назад мужчины купили иномарку, которую поставили на учет, застраховали и перегнали в Таджикистан, где успешно продали. Затем они взяли в аренду машину аналогичной марки и того же цвета и поставили на него дубликат госномеров проданного в Таджикистане автомобиля. Чтобы обеспечить себе алиби, 29-летний волгоградец пару недель ездил по Московской области, попадая под камеры видеофиксации, после чего припарковал машину на стоянке. Отсюда ее якобы угнал его сообщник.

«Потерпевший» обратился в страховую компанию с заявлением о прямом возмещении убытков по КАСКО, однако его планам не суждено было сбыться – правоохранительные органы заподозрили неладное.

Помимо попытки надувательства со страховкой, в июне 2019 года молодые люди технично взломали сигнализацию на импортном внедорожнике стоимостью 4 млн рублей и украли его. Впоследствии полиция нашла его в одном из гаражных боксов и вернула хозяину.

Вину в содеянном мужчины не признают. Расследование уголовного дела проводили в СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду. Прокуратура Волгограда проверила материалы дела, утвердила обвинительное заключение и направила в суд.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Расследования
25.04.2022 13:25
Расследования 25.04.2022 13:25

0
Далее
Расследования
25.04.2022 12:45
Расследования 25.04.2022 12:45

0
Далее
Расследования
24.04.2022 16:33
Расследования 24.04.2022 16:33

0
Далее
Расследования
24.04.2022 15:29
Расследования 24.04.2022 15:29

0
Далее
Расследования
23.04.2022 19:06
Расследования 23.04.2022 19:06

0
Далее
Расследования
22.04.2022 16:05
Расследования 22.04.2022 16:05

0
Далее
Расследования
22.04.2022 15:23
Расследования 22.04.2022 15:23

0
Далее
Расследования
22.04.2022 14:38
Расследования 22.04.2022 14:38

0
Далее
Расследования
22.04.2022 13:45
Расследования 22.04.2022 13:45

0
Далее
Расследования
22.04.2022 13:31
Расследования 22.04.2022 13:31

0
Далее
Расследования
22.04.2022 11:34
Расследования 22.04.2022 11:34

0
Далее
Расследования
22.04.2022 11:33
Расследования 22.04.2022 11:33

0
Далее
Расследования
21.04.2022 16:55
Расследования 21.04.2022 16:55

0
Далее
Расследования
21.04.2022 14:47
Расследования 21.04.2022 14:47

0
Далее
Расследования
21.04.2022 12:15
Расследования 21.04.2022 12:15

0
Далее

Лента новостей

13:25
Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 летСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органыСмотреть фотографии
12:45
Двое подростков в Пасху ограбили храм в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в арендуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде из-за долгов без света оставили 11 коттеджей в «Грин Гарден»Смотреть фотографии
12:00
Двоим волгоградцам грозит срок за махинации с КАСКО и кражу внедорожникаСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеровСмотреть фотографии
11:44
Волго-Ахтубинскую пойму напоят за 11,5 млрд рублейСмотреть фотографии
11:30
Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде из-за ДТП с КАМАЗом растет пробка на Первой ПродольнойСмотреть фотографии
11:12
Банк «Открытие»: 84% жителей ЮФО не поменяли своих планов на майские каникулыСмотреть фотографии
11:12
Бочаров поручил чиновникам к 9 Мая обойти всех ветеранов ВОВСмотреть фотографии
10:59
Между Волгоградом и Саратовом начнет ходить туристическая электричкаСмотреть фотографии
10:55
«Это гордость за свою страну»: в лицее Волгограда прошла первая патриотическая линейка — фотоСмотреть фотографии
10:48
«Такие мерзости не пройдут»: депутат ГД сообщил о возбуждении дела после пародии на «Родину-мать»Смотреть фотографии
10:43
В Волгограде изменят схему движения на одной улицеСмотреть фотографии
10:15
Это точно апрель? В Волгограде к среде воздух прогреется до +27 градусовСмотреть фотографии
09:41
Почти 7 тысяч жителей Волгограда проголосовали за проекты благоустройства: промежуточные итогиСмотреть фотографии
09:34
Расчеты «Торнадо-Г» готовят к параду Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области жителей предупредили об опасности малярииСмотреть фотографии
09:24
В лицее №5 Волгограда состоялась первая линейка с гимном и поднятием флагаСмотреть фотографии
09:05
Много не надо: волгоградцы поскромничали в мечтах о МРОТСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы поддержали внедрение раздельного сбора мусораСмотреть фотографии
07:01
Заметки астролога: рекомендации с 25 апреля по 1 мая 2022Смотреть фотографии
22:14
В двух районах Волгограда отключат светСмотреть фотографии
21:54
На школьной линейке в Волгограде поднимут флаг под гимн РоссииСмотреть фотографии
20:22
«Нельзя было пропускать»: Артем Куликов рассказал об анализе и движении волгоградцев впередСмотреть фотографии
20:02
Грозы с туманами накроют Волгоградскую область 25 апреляСмотреть фотографии
19:44
Волгоградцы раскрыли свои отпускные предпочтенияСмотреть фотографии
18:43
Благодатный огонь из Иерусалима раздали верующим в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 