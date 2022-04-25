

Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело 29-летнего и 26-летнего местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с автостраховкой и краже элитного внедорожника. Им грозит по 10 лет колонии, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, ровно три года назад мужчины купили иномарку, которую поставили на учет, застраховали и перегнали в Таджикистан, где успешно продали. Затем они взяли в аренду машину аналогичной марки и того же цвета и поставили на него дубликат госномеров проданного в Таджикистане автомобиля. Чтобы обеспечить себе алиби, 29-летний волгоградец пару недель ездил по Московской области, попадая под камеры видеофиксации, после чего припарковал машину на стоянке. Отсюда ее якобы угнал его сообщник.

«Потерпевший» обратился в страховую компанию с заявлением о прямом возмещении убытков по КАСКО, однако его планам не суждено было сбыться – правоохранительные органы заподозрили неладное.

Помимо попытки надувательства со страховкой, в июне 2019 года молодые люди технично взломали сигнализацию на импортном внедорожнике стоимостью 4 млн рублей и украли его. Впоследствии полиция нашла его в одном из гаражных боксов и вернула хозяину.