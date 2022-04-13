В Волгоградской области 14 апреля ожидается сильная геомагнитная буря

Жителям Волгограда завтра, 14 апреля, стоит приготовиться к сильной геомагнитной буре. Магнитные волнения по специальному классификатору оцениваются в 6 баллов из 9 возможных, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные портала Gismeteo.

Наибольшая активность проявится в период времени с 06.00 до 12.00. Пик геомагнитных возмущений придется на 09.00. К вечеру буря стихнет. Со слов специалистов, магнитные бури могут повышать вязкость крови, вследствие чего возрастает риск образования тромбов, повышается артериальное давление. Также увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов.