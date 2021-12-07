Полезно знать 07.12.2021 09:05 Реклама
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07.12.2021 09:05 Реклама
Креативное и стильное, модное и новое – всё это о лофт-пространстве «Фабрика», которое находится в Тракторозаводском районе Волгограда.
Многофункциональный центр площадью более 8000 кв. метров, с системой безопасности, круглосуточной охраной и собственной парковкой - готов принять торговых операторов из любой сферы бизнеса - вода, канализация и электричество есть во всех торговых точках и коридорах. А также радушно встретит и разместит любое hand-made производство, в том числе швейное, гастрономическое и иное.
Посетители же вдохновляются просторным и современным стилем loft в здании 1961 года, совершая покупки и интересно проводя свободное время в будние и выходные дни. Кирпичные стены, промышленные элементы в декоре и окна «в пол» прекрасно гармонируют с современной мебелью и оборудованием, а галерея «Фабрики» - прекрасное место для фотосессий. Широкие возможности для организации центра досуга и отдыха позволяют брендам творческой индустрии представлять свои проекты, демонстрировать товары и оказывать услуги.
На площади перед лофтом постоянно устраивают ярмарки, где под песни, музыку и танцы горожане угощаются шашлыком, горячим кофе и чаем, покупают домашние колбасы и сыры, национальные блюда и мед, одежду, обувь, саженцы и цветы. ЗАКАЗАТЬ event-мероприятие МОЖЕТ ЛЮБОЙ желающий, а управляющий лофт-пространством поможет с организацией и привлечением дополнительных участников.
«Для создания креативного лофт-пространства нами было выбрано одно из самых удачных мест в Тракторозаводском районе – на улице Гроссмана, 6, в 200 метрах от проспекта Ленина и минуте ходьбы от остановки общественного транспорта (3-я школа). Этим мы обеспечили доступность и для жителей других районов города. Это динамичный, развивающийся проект. Из года в год при поддержке администрации Тракторозаводского района мы улучшаем условия и создаем территорию для творчества, собственного дела и самореализации», - отмечают в лофте «Фабрика».
Представителям бизнеса здесь предлагают реализовать любой дизайн-проект при размещении рабочих зон. Например, островок в лофт-пространстве - отличный вариант для того, кто только начинает свой бизнес. Кроме того, «Фабрика» идеально подходит для организации коворкинга, проведения конференций, мастер-классов и бизнес-встреч.
Уже начаты работы по ремонту второго этажа на площади 750 кв.м. с возможностью выхода на часть кровли, что откроет хороший вид на зону отдыха для горожан, которую весной начнет озеленять по нацпроекту администрация Тракторозаводского района.
По телефону +7 (961) 688-48-11 можно оставить заявку на аренду помещений, участие в ярмарках и выставления своего товара или услуги. Подписывайтесь на нас в Instagram: @fabrikavlg34
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