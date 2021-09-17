Водоканал в Волгоградской области без лицензии качал воду для населения





Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям предложило ООО "Водоканал" в Жирновском районе добровольно погасить нанесенный недрам ущерб в размере более 10 миллионов рублей. Как сообщили в природоохранном ведомстве, ущерб был рассчитан в соответствии с правилами расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ.

Ранее ООО "Водоканал" за пользование недрами без лицензии было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ на сумму 800 тысяч рублей.

Нарушения вскрылись в результате проверки. Установлено, что ООО "Водоканал" с целью оказания услуг по питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению населения и организаций на территории Жирновского района Волгоградской области осуществляет добычу подземных вод из водозаборных скважин в отсутствие лицензии дающее право на пользование указанными недрами на территории Жирновского городского поселения, Медведицкого, Меловатского, Кленовского, Александровского и Алешниковского сельских поселений.

Взыскание ущерба находится на контроле межрегионального управления.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям