Происшествия

В Волгограде живший у друга на даче пенсионер пропал при загадочных обстоятельствах

Происшествия 16.08.2021 08:06
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16.08.2021 08:06


Больше недели в Волгограде разыскивают 71-летнего Геннадия Бахмутова, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 августа в Советском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» супруга внука пропавшего Анастасия Красникова, пожилой волгоградец последнее время жил на даче у своего друга по имени Юрий в СНТ «Электронмаш» за ТРЦ «Акварель».
Родственники написали заявление о пропаже в полицию, но пока поиски не увенчались успехом. «Карты, деньги, сигареты – все осталось на даче, не можем только найти его паспорт, – рассказала Анастасия. – В квартире на ул. Одоевского, 82 в Кировском районе, где он прописан, не появлялся. Юрий сказал нам, что дедушка был дома, когда он уходил на работу. Больше он его не видел».
Родственники не знают, во что был одет Геннадий Бахмутов. Из особых примет у пенсионера на лбу есть большая шишка. Всех, кто видел пропавшего или знает информацию о его местонахождении, просят сообщить в полицию или родным по телефонам +7-995-408-94-36 Анастасия или +7-995-402-09-27 Станислав.

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