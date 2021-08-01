В Волгограде на похоронах перепутали гробы





Волгоградка, похоронившая маму, до сих пор не может прийти в себя от горя и от того, что произошло в день погребения. Как рассказала ИА «Высота 102» Ирина Козловская, жительница Красноармейского района, ее мама, Нина Григорьевна Додина скончалась от инсульта. «Нам сразу позвонили из «Памяти», мы заказали похороны в этой компании. Да, понимали, что будет дорого, но были уверены, что не будет никаких проблем, но, как потом выяснилось, мы ошиблись», - рассказала волгоградка.

Похороны без поминок обошлись почти в 90 тысяч рублей. Только гроб, который выбрала Ирина Козловская, стоил 18,5 тысячи рублей. «Я не хотела темный гроб, выбрала светло-коричневый, - говорит женщина. – Когда мы приехали 30 июня на Землячку, забирать тело, я сначала не заметила, что гроб не такой, какой заказывала, я и так была в ужасном состоянии. Только потом поняла, что гроб очень темного цвета. Мы потребовали объяснений от представителя «Памяти». Сначала нам заявили, что никакой ошибки не было, именно этот мы и заказывали. Но потом признали, что гроб перепутали. Хорошо, что хотя бы не покойников», - рассказывает Ирина.





По словам женщины, пока выясняли отношения с «Памятью», пришлось задержать похороны. «Мне предложили по дороге на кладбище заехать на склад, чтобы поменять гроб. Я была в шоке от этой ситуации. И отказалась - нельзя беспокоить покойника. Решили, что пусть так уже и будет. На завтра меня пригласили в «Память». Гроб, в котором похоронили маму, дешевле, чем тот, который я заказывала. Видимо, разницу мне вернут. Но дело же не в деньгах. Я заплатила большие деньги не для того, чтобы выяснять отношения в такой и без того страшный день для меня, выполнила свои условия договора, а вот в «Памяти» его нарушили. Здесь всегда утверждали, что у них высокое качество обслуживания. Но я этого не увидела», - констатирует Ирина.







