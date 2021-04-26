



Предложение инициативной группы по проведению референдума в Волгоградской области на тему времени обсудят завтра, 27 апреля, депутаты облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», вечную для региона тему парламентарии включили в повестку дня заседания комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, возглавляемого лидером фракции «Единая Россия» Михаилом Струком, который в ноябре прошлого года убеждал Госдуму вернуть региону московское время.

Активисты, обратившиеся к законодателям, настаивают на повторном референдуме, выражая несогласие с проведенным летом 2020 года опросом населения региона. Напомним, по итогам данного мероприятия, которое совместили с голосованием по Конституции, большинство респондентов выступили за возвращение московского времени. Впоследствии Волгоградская областная дума обратилась с соответствующим ходатайством в Госдуму. В итоге, в декабре Волгоградская область снова стала жить по столичному времени, отказавшись от местного, на которое перешла в 2018 году после референдума.

Очередная смена часовой зоны не примирила жителей Волгоградской области, которые по-прежнему делятся на сторонников и противников московского времени. В начале текущего года в Волгограде прошла акция в поддержку местного времени, собравшая около 200 человек. Далее активисты обратились в суд с требованием отменить результаты прошлогоднего опроса на скандальную тему. Однако суд отказался рассматривать это заявление.

14 апреля группа граждан обратилась в избирком региона с ходатайством зарегистрировать их в качестве инициативной группы для проведения референдума. Сегодня на заседании комиссия приняла решение направить данные материалы в регпарламент, который должен определить, соответствует ли законодательству предложенная активистами формулировка вопроса. Если члены думского комитета завтра решат утвердительно, то за документ может проголосовать уже сама дума. При таком развитии событий инициативная группа должна будет начать сбор подписей избирателей за проведение плебисцита.