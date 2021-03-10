



Почти треть жителей Южного федерального округа (30%) пока еще не определились, где будут проводить летний отпуск. А среди тех, кто уже построил планы - 14% отправятся на курорты Краснодарского края и Крыма. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила иА «Высота 102» пресс-служба.

Дома или на даче останутся 10% респондентов, а за границу отправятся 7%. Почти четверть опрошенных (23%) будут отдыхать в России, но где конкретно еще не знают. А вот 16% южан вообще не планируют летом делать перерыв в трудовой деятельности.

53% жителей округа не планируют бронировать место отдыха заранее. 10% намерены купить билеты и проживание в месте отдыха за 1-2 недели до поездки, 10% - за месяц или два до поездки. 10% опрошенных заявили, что планируют забронировать место отдыха сильно заранее, поскольку делают так всегда. Из них 1% уже забронировали.

47% сообщили, что пандемия COVID-19 пока никак не повлияла на их будущие летние каникулы. При этом на отпускных планах 52% россиян пандемия так или иначе отразилась: 14% заявили, что опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 13% сообщили, что им из-за коронавируса придется отдыхать в России вместо планировавшихся ранее зарубежных поездок. 13% из-за пандемии намерены сократить сроки своей летней поездки, у 12% нет доходов и (или) работы, поэтому не будет и отпуска.

У 52% опрошенных бюджет летнего отпуска - 2021 останется примерно таким же, каким был раньше. 18% заявили, что их отпускной бюджет уменьшится незначительно, еще у 22% будет значительно меньше. Об увеличении бюджета на отдых сообщили 9%.

22% южан в 2021 году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки, вероятно планируя свой отпуск на даче или дома. 53% ограничат бюджет летнего путешествия 30 тысячами рублей в среднем на человека. 14% готовы потратить 30-50 тысяч, 5% - 50-100 тысяч рублей на человека. 6% опрошенных закладывают на летний отпуск свыше 100 тысяч рублей.

Услугами турагентств при организации летнего отпуска планируют воспользоваться лишь 8% респондентов. 36% собираются определиться с этим вопросом непосредственно летом и столько же заявили, что всегда планируют отпуск сами, потому что так дешевле.

*Опрос проводился 2-8 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.