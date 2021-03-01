Экономика

«И мечтать не могла»: пенсионерка из Волгограда выиграла автомобиль

Экономика 01.03.2021 14:01
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01.03.2021 14:01


73-летняя пенсионерка из Волгограда стала обладательницей нового автомобиля KIA Rio, став одним из счастливых победителей акции «Исполняем мечты!».
Людмила Крючкова рассказала ИА «Высота 102», что до последнего не верила, что такое может произойти в ее жизни. Об акции женщина услышала по телевизору, а потом сама увидела плакат с приглашением попытать счастья в розыгрыше призов.
«Скачала приложение, зарегистрировалась, – рассказывает современная пенсионерка, которая и сейчас продолжает работать. – Цели победить не было, я вообще не верила, что можно что-то выиграть. Тем более что я никогда в жизни ничего не выигрывала. Вот муж у меня все время покупает лотерейные билеты, но максимум, что ему удавалось выиграть - это только тысячу рублей».
Людмила Крючкова признается, что участвовать в акции было очень просто.
«Я ходила в магазин как обычно, покупала отмеченные товары и просто совершала привычные покупки, и тем самым соблюдала условия акции», – вспоминает пенсионерка. 
А когда ей пришло СМС-сообщение, что она стала одной из победительниц, подумала, что ее разыгрывают. Не убедил ее поначалу и звонок от организаторов с просьбой подтвердить ее личность.
 «Я сомневалась – вокруг же столько мошенников. Но оператор предложил зайти на сайт акции и проверить список победителей. Так я и сделала. Только после этого немного расслабилась, но все равно до конца как-то не верилось», – смеется Людмила Анатольевна.
Поверить все-таки пришлось, когда пенсионерке вручили ключи от нового автомобиля.
«Я давно вожу машину, только она у меня уже старенькая. О новой я и мечтать не могла. Представляю уже, как удивятся соседи!», – восклицает Людмила Крючкова.
Акцию «Исполняем мечты!» торговая сеть «Пятерочка» проводит уже в третий раз. Старт был дан в преддверии нового года. Победители получили ценные призы, среди которых квартира в Москве, автомобили, смартфоны и другие подарки. В акции приняли участие более 16 млн человек.
В уже традиционном розыгрыше  новогодних призов могли принять участие все гости магазинов, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо было подтвердить участие в личном кабинете или мобильном приложении «Пятёрочки». После этого до завершения акции за каждую покупку от 555 рублей в чеке с применением своей действующей «Выручай-ки» гости копили «шансы» на выигрыш, а за покупку товаров партнёра акции получали дополнительные. Розыгрыш главных призов состоялся в конце января 2021 года. 

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