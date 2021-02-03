Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»





Член избиркома Волгоградской области Наталья Фатеева назначена председателем ТИК первой в России федеральной территории «Сириус». Комиссия в составе 11 человек сформирована сегодня на заседании ЦИК России. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ИКВО.

Данная территория образована в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ и федеральным законом о территории «Сириус», принятым Госдумой в конце декабря.

Наталья Фатеева работает членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса с 2003 года. Ранее являлась заместителем председателя облизбиркома.

Первая федеральная территория образована на побережье Черного моря в Краснодарском крае, где расположен образовательный центр "Сириус". Это будет экономически самостоятельная зона, со своими органами власти и бюджетом, который начнут утверждать с 2022 года. Первые выборы там пройдут не ранее сентября текущего года.



