Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»

Политика 03.02.2021 12:38
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03.02.2021 12:38
Член избиркома Волгоградской области Наталья Фатеева назначена председателем ТИК первой в России федеральной территории «Сириус». Комиссия в составе 11 человек сформирована сегодня на заседании ЦИК России. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ИКВО.
Данная территория образована в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ и федеральным законом о территории «Сириус», принятым Госдумой в конце декабря.
Наталья Фатеева работает членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса с 2003 года. Ранее являлась заместителем председателя облизбиркома.
Первая федеральная территория образована на побережье Черного моря в Краснодарском крае, где расположен образовательный центр "Сириус". Это будет экономически самостоятельная зона, со своими органами власти и бюджетом, который начнут утверждать с 2022 года. Первые выборы там пройдут не ранее сентября текущего года.
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