В Волгоградской области два депутата запутались в семейных доходах

Борьба с коррупцией 20.11.2020 14:40
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20.11.2020 14:40
Прокуратурой Старополтавского района проведена проверка, в ходе которой установлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции двумя депутатами Старополтавской районной думы, а также депутатом Кановского сельского поселения. Как пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, согласно законодательству депутаты ежегодно должны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В нарушение указанных требований депутат Старополтавской районной думы не указал доход, полученный супругой (более 100 тыс.рублей). Также в справке он сообщил недостоверные сведения относительно собственных доходов.
Его коллега требования антикоррупционного законодательства проигнорировал, вовсе не представив сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также прокуратурой Старополтавского района выявлен факт сокрытия сведений о доходах супруги депутатом Кановского сельского поселения (более 160 тыс.рублей).
По итогам проверки прокурором Старополтавского района в адрес председателей представительных органов внесены представления об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых полномочия троих депутатов прекращены досрочно.
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