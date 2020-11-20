В Волгоградской области два депутата запутались в семейных доходах





Прокуратурой Старополтавского района проведена проверка, в ходе которой установлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции двумя депутатами Старополтавской районной думы, а также депутатом Кановского сельского поселения. Как пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, согласно законодательству депутаты ежегодно должны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В нарушение указанных требований депутат Старополтавской районной думы не указал доход, полученный супругой (более 100 тыс.рублей). Также в справке он сообщил недостоверные сведения относительно собственных доходов.

Его коллега требования антикоррупционного законодательства проигнорировал, вовсе не представив сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также прокуратурой Старополтавского района выявлен факт сокрытия сведений о доходах супруги депутатом Кановского сельского поселения (более 160 тыс.рублей).

По итогам проверки прокурором Старополтавского района в адрес председателей представительных органов внесены представления об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых полномочия троих депутатов прекращены досрочно.



