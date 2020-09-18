Ольга Зубарева решит судьбу матча волгоградского «Ротора» и «Ростова»





Окончательное решение о проведении матча 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в РПЛ. «Безопасность всех участников матчей Тинькофф РПЛ – приоритет для лиги. Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с Санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами Российской Премьер-Лиги. В частности, в соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента, если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах.

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей «Ротора» и отсутствия предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 2 часа до начала матча.

По состоянию на 17 сентября «Ротор» предоставил Оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование», - пояснили в РПЛ.

Напомним, руководство клуба «Ростов» в обращении к РПЛ уже выразило сомнения в безопасности предстоящего матча с «Ротором». По некоторым данным, матч может быть отменен и «Ротору» в таком случае грозит очередное техническое поражение. По сведениям телеграм-каналов, волгоградская команда уже сняла бронь с гостиницы, где собирались остановиться игроки клуба. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области ранее заявляли, что проводят санитарно-эпидемиологического расследования причин и условий возникновения очага COVID-19 среди игроков и персонала «Ротора». Облздраву было выдано предписание о проведение медицинского наблюдения за контактными, вынесены постановления об изоляции больных, представляющих опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания. Кроме того, СК «Ротор» и МБУ «СК «Зенит» получили предписания о выполнении работ по дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний - на стадионах «Волгоград Арена» и «Зенит».



