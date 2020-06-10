Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководства

Борьба с коррупцией 10.06.2020 13:17
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10.06.2020 13:17
Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области опубликовал данные о среднемесячной зарплате руководителей учреждений, подведомственных органу исполнительной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», самым высокооплачиваемым руководителем стал директор ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград» Юрий Лукьянов. В прошлом году он получал в месяц почти 120 тысяч рублей. На втором месте – заместитель гендиректора ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» Виктор Ляхов – 116,6 тысяч рублей. Его шеф Андрей Рекечинский зарабатывал меньше – 108460 рублей. Поменьше зарплата у Жанны Чуксиной, руководителя ГАПОУ «Училище олимпийского резерва имени Родимцева» - почти 98 тысяч рублей. Денис Перфильев, директор ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» зарабатывал в прошлом году 94020 рублей.
В спортивных учреждениях трудятся и бывшие олимпийские чемпионы. Так, тяжелоотлет Андрей Петров руководит ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» за зарплату в 76,7 тысяч рублей в месяц. Лариса Ильченко, завоевавшая золото на одной из олимпиад в плавании на открытой воде, трудится заместителем руководителя «Центра водных видов спорта «Спартак-Волгоград» за жалованье в 66 тысяч рублей. Меньше всех из олимпийских чемпионов получает прыгунья и бывший сенатор Татьяна Лебедева. В должности заместителя ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике" она зарабатывает 28,6 тысяч рублей.
Тренер серебряного призера олимпиады 2012 года Антонины Кривошапки, бегуньи на средние дистанции, лишенной впоследствии медали за допинг, Владимир Типаев зарабатывал на посту директора ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» 90416 рублей.
Материал подготовлен в рамках проекта "Коррупция - угроза национальной безопасности"
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