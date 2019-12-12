Когда можно выбрать награду за смелость





Объединить добряков и изменить отношение к благотворительности в обществе, сделав ее обыденной, приятной и понятной, вот основная цель «Клуба добряков», в который вступили свыше 90 тыс. человек из разных городов и стран. Один из добрых проектов клуба – акция «Коробка храбрости», запущенной в 30 городах России, чтобы скрасить тяжелые дни пребывания ребенка в больнице. Компания «Сады Придонья» поддержала эту инициативу.

«По мнению детей, все самое страшное происходит в процедурном кабинете: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров, — говорит координатор проекта в Волгограде Елена Степина. — Поэтому в каждом процедурном кабинете должна быть волшебная коробка, хранящая небольшие подарки, способные сдержать или высушить детские слезы. Это призы за смелость, ведь храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел страх».

Специальные боксы были размещены в офисе и на производстве компании «Сады Придонья», которые в течение двух недель заполнялись игрушками, различными конструкторами, краски, фломастерами, альбомами для рисования, настольными играми, наборами для творчества и многими другими разрешенными предметами.

«Получилось так, что в акции приняли участие не только наши сотрудники, но и члены их семей, а также дети, — говорит начальник отдела персонала компании «Сады Придонья» Алла Ширяева. — Если с детства прививается культура благотворительности и родители подают хороший пример участия в полезных делах, будет меньше равнодушных людей. Мы желаем, чтобы дети поскорее выздоравливали и не плакали».

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, кроме подарков в детские отделения Волгоградского областного клинического онкологического диспансера, Волгоградского областного клинического кардиологического центра и Волгоградского областного клинического ожогового центра отправится соковая продукция Садов Придонья. Поддержка социально значимых проектов и инициатив, оказание спонсорской и благотворительной помощи является неотъемлемой частью работы компании «Сады Придонья», ведь доброта играет важную роль в жизни, а хорошие поступки способны объединять людей и делать их ближе.



