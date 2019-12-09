Борьба с коррупцией

В Волгограде Андрей Воробьев и его подельники погорели на взятках

Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:21
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09.12.2019 16:21




Видео от 18.06.2017
Сегодня вступил в силу приговор по уголовному делу бывшего сотрудника муниципального предприятия Волгограда и двоих его сообщников. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.
За систематические взятки с местных торговцев бывшего сотрудника МБУ «ЖКХ Красноармейского района» Александра Никулина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. В течение 5 лет осужденный не сможет работать во властных структурах. Его сообщник Андрей Воробьев, ранее работавший в управляющей компании «КЖК», за посреднические услуги получил 5 лет 2 месяца заключения в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в сумме 350 тысяч рублей. Антон Голиков проведет в тюрьме 5,5 лет и выплатит 400 тысяч рублей штрафа.
В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что Никулин и его приятели с 205 по 2017 годы регулярно собирали  деньги с предпринимателей, которые вели торговлю с нарушением правил благоустройства. Такса взяточников составляла от 2 до 160 тысяч рублей. Взамен фигуранты дела обещали бизнесменам не привлекать их к административно ответственности.
Расследование уголовного дела проводило СУ СК РФ по Волгоградской области.


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