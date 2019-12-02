В Волгограде бывший муж выместил злость на машине нового супруга экс-жены





Отомстить бывшей жене, предварительно разогревшись алкоголем, сегодня решил житель Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском УМВД, ранним утром в дежурную часть отдела полиции Советского района поступило сообщение от 33-летнего мужчины. Он сообщил, что на его автомобиле «ВАЗ-21061», припаркованном у дома по улице Грибанова, неизвестный разбил стекла и зеркала. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-летний неработающий - бывший муж супруги заявителя. В содеянном он сознался и пояснил, что решил таким способом отомстить своей бывшей жене. В состоянии опьянения он пришел к дому, где проживает экс-супруга и ее новый муж, и, увидев припаркованный автомобиль, стал бить кулаками по стеклам и отрывать зеркала.

Уголовное дело возбуждено по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.



