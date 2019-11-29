Регоператор: УК должны обеспечить подъезд к местам вывоза мусора

Экология 29.11.2019 17:44
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29.11.2019 17:44
Несколько маршрутов спецтехники «Управление отходами - Волгоград» могут быть приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий до нормализации ситуации, возможны и точечные сбои в графике движения.
Региональный оператор своевременно уведомил органы местного управления об отсутствии возможности подъезда к местам сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в ряде многоквартирных домов и улицах частных домовладений, — сообщили ИА «Высота102» в компании.
Напомним, содержание дворовых территорий — зона ответственности управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд. В компании регионального оператора по обращению с ТКО рассказали, что администрация города держит ситуацию на контроле с раннего утра и представители муниципалитета уже провели выборочную проверку дворовых территорий.
В результате было выявлено, что в ряде дворов ведется обработка реагентами, но имеются придомовые территории, где дворники своевременно не начали обработку. В управляющие организации, где были зафиксированы нарушения, муниципалитет направил информацию о необходимости оперативно устранить наледь и обработать реагентам входные группы и пешеходные дорожки.
В течение дня специалисты районных администраций проведут повторную инспекцию данных дворовых территорий.
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