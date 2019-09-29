Культура

В Волгограде законсервируют превращающийся в руины ДК имени Кирова

Культура 29.09.2019 14:40
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29.09.2019 14:40


Разрушающееся здание Дома культуры имени Кирова 1937 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, будет законсервировано. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Центральный районный суд, вступило в силу судебное решение о понуждении администрации Волгограда к сохранению путем консервации объекта культурного наследия-здания Дворца культуры им Кирова. Сохранением исторического ДК озаботилась прокуратура, заявив иск в суд в интересах неопределенного круга лиц. На администрацию Волгограда суд возложил обязанность в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу, провести консервацию объекта.

Отметим, что еще одним иском районная прокуратура пыталась обязать МУК «Дом культуры «Патриот», в оперативном управлении которого находится Дом культуры им. Кирова, разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Однако Кировский районный суд не удовлетворил эти требования, сославшись на вступившее в силу решение Центрального районного суда о консервации разрушающегося здания Дома культуры.
На суде прозвучало, что в 2019 году прокуратура района дважды с привлечением специалистов проводила обследование Дворца культуры имени Кирова. По итогам обследований сделан вывод о нахождении здания в разрушающемся состоянии, требующем принятия специальных мер, направленных на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, предусматривающих проведение работ по его консервации. 

Суд пояснил, что согласно ст. 41 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под консервацией объекта культурного наследия понимаются научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, в том числе комплекс противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
Справка. Дворец культуры имени Кирова является одним из выдающихся зданий Бекетовки. Здание начали возводить в 1937 году, но завершить стройку к началу Великой Отечественной войны не успели. Достраивали ДК уже немецкие военнопленные. В 1953 году Дворец культуры торжественно открыли. На его сцене выступали хор им. Пятницкого, Волгоградский театр оперетты, Симфонический оркестр под управлением Эдуарда Серова, в ДК проходили творческие вечера Евгения Леонова, Маргариты Агашиной, Татьяны Тесля, Сергея Захарова и многих других. Царицын.РФ сообщает, что в 1959 году во Дворце культуры было установлено 12 новогодних елок, которые посетили 10 тысяч детей. Однако в 90-х здание было заброшено и пришло в запустение. 

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