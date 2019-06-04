Происшествия

В Волгоградской области пьяный водитель опрокинул машину в канал

Происшествия 04.06.2019 09:54
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04.06.2019 09:54


Мужчина пострадал в аварии в Серафимовичском районе. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне утром на дороге между хуторами  Отрожки и Клетско-Почтовский. По предварительным данным,  46-летний водитель “Renault Logan” не справился с управлением  и машина опрокинулась в оросительный канал. Сообщается, что водитель был пьян. В результате  травмы получил его 43-летний пассажир. Пострадавший госпитализирован.

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