Происшествия 11.03.2019 11:30
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11.03.2019 11:30
Полицейские Тракторозаводского района ищут злоумышленника, обокравшего пункт выдачи интернет-заказов. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, преступление произошло еще 7 января, о чем было заявлено в полицию. Стоимость украденных товаров составила около 10 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления разыскивается: мужчина на вид 35-40 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, был одет в темную одежду.
Всем, кому известна личность подозреваемого или его местонахождение, просьба сообщить по телефонам: (8442) 74-07-71, (8442) 74-07-69 или 02.
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