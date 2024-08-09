Общество

Эксперты одобрили снос старых построек телецентра на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 09.08.2024 08:36
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09.08.2024 08:36


Проектная документация на проведение работ по благоустройству территории филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ», расположенного в границах объекта культурного наследия на Мамаевом кургане в Волгограде, прошла государственную историко-культурную экспертизу, передает V102.RU.

Согласно документу, проектом предусмотрено благоустройство после демонтажа гаража и нескольких складов, а также навеса на территории телецентра.

- Участок проектирования вписан в существующую застройку, что не потребовало дополнительных решений по планировочной организации территории, - уточняется в акте.

Строительные работы пройдут в два этапа. Первый включает в себя благоустройство территории на площади 2947,8 кв.м. Они предусматривают срезку растительного слоя с перемещением грунта, вывоз металлического лома в Кировский район, демонтаж бетонных камней в бетонном основании и многое другое. Планируется также посев трав и укладка брусчатки.

Второй этап включает благоустройство территории на площади 150,7 кв.м. 

Отмечается, что все работы будут выполнены в строгом соответствии с существующим законодательством и не окажут негативного влияния на объект культурного наследия. 

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