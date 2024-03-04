



В Волгограде 4 марта стало известно о задержании предпринимателя, адвоката и сотрудника правоохранительных органов, подозреваемых в незаконном лишении свободы женщины. Официально данную информацию не комментируют в компетентных органах, однако со ссылкой на следствие (преступления по данной статье расследуются органами СК России, – Прим.ред.) СМИ сообщают, что всех троих объединяет общее место работы в прошлом.

Как стало известно ИА «Высота 102», события, после которых были задержаны волгоградцы, произошло вскоре после новогодних праздников. Задержанным от 35 до 45 лет. Один из них является действующим адвокатом Коллегии адвокатов Ворошиловского района Волгограда, второй – оперативный сотрудник Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, третий – бизнесмен, развивающий дело в ресторанном бизнесе. Все трое якобы и стали участниками похищения женщины, совершенного в январе текущего года в микрорайоне Жилгородок.

По не подтвержденным официально данным, органами СК России задержанные подозреваются сразу по двум статьям Уголовного Кодекса РФ – ст. 126 (похищение человека) и ст. 163 (вымогательство) – крупную сумму денег, исчисляемую миллионами рублей, подозреваемые якобы получили от родственников потерпевшей.

Физически женщина не пострадала – злоумышленники выбросили ее на обочине за пределами Волгограда.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемые по ходатайству следствия помещены в СИЗО.