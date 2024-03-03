Как на дрожжах: доходы волгоградцев выросли до 35 тысяч рублей





Доходы жителей Волгоградской области в 2023 году росли семимильными шагами. Как сообщает V102.RU, такой вывод можно сделать на основании новых данных, опубликованных Росстатом. Доходы жителей Волгоградской области в 2023 году росли семимильными шагами. Как сообщает V102.RU, такой вывод можно сделать на основании новых данных, опубликованных Росстатом.

В прошлом году среднедушевые доходы жителей региона составили 34903 рубля. При этом, судя по динамике, они росли как на дрожжах. Если в первом квартале этот показатель составлял 27334 рубля, то во втором – уже 31204 рубля, в третьем – 36024, а в четвертом – аж 45052. Реальные доходы волгоградцев за 2023 год тоже не стояли на месте и, как утверждают в федеральном ведомстве, выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом.В ЮФО лидером по размеру доходов на душу населения стал Краснодарский край – 54486 рублей. На втором месте – Ростовская область (45925 рублей), а замыкает тройку лидеров по этому показателю Адыгея – 41568 рублей.Крайне низкие доходы зафиксированы у жителей Калмыкии - всего 25720 рублей на душу.