Экология

На расчистку водоемов в Волгоградской области до 2030 года нужно 15 млрд рублей

Экология 04.12.2023 11:57
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04.12.2023 11:57


В Волгоградской области в период с 2025 по 2030 годы планируют провести расчистку 55 водных объектов. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели потребуется более 15 миллиардов рублей предварительно. 

Напомним, что на следующий 2024 год в Волгоградской области уже сверстаны планы по реабилитации водных объектов, а также их расчистке. Так, ранее сообщалось, что на эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено более полумиллиарда рублей. Однако масштабная работа на этом не остановится. 

В связи с завершением в 2024 году федерального проекта «Оздоровление Волги» и началом реализации с 2025 года федерального проекта «Оздоровление водных объектов», с учетом обращений граждан комитетом разработан и согласован с Нижне-Волжским БВУ предварительный перечень мероприятий единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов, предлагаемых к реализации на территории Волгоградской области на следующий период, – сообщили «Высоте 102» в облкомприроды. – В перечень включены мероприятия по расчистке 55 водных объектов.

С  2025 года по 2030 годы в рамках федерального проекта «Оздоровление водных объектов» при выделении необходимого объема субвенции из федерального бюджета может быть достигнут показатель расчистки 798,18 км. 

Предполагаемый объем средств, необходимых для реализации данных мероприятий, составляет 15,36 млрд рублей. В результате реализации мероприятий будут улучшены экологические условия проживания 1,39 млн человек, – уточняют в профильном ведомстве. 

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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