



В Волгоградской области в период с 2025 по 2030 годы планируют провести расчистку 55 водных объектов. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели потребуется более 15 миллиардов рублей предварительно.

Напомним, что на следующий 2024 год в Волгоградской области уже сверстаны планы по реабилитации водных объектов, а также их расчистке. Так, ранее сообщалось, что на эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено более полумиллиарда рублей. Однако масштабная работа на этом не остановится.

– В связи с завершением в 2024 году федерального проекта «Оздоровление Волги» и началом реализации с 2025 года федерального проекта «Оздоровление водных объектов», с учетом обращений граждан комитетом разработан и согласован с Нижне-Волжским БВУ предварительный перечень мероприятий единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов, предлагаемых к реализации на территории Волгоградской области на следующий период, – сообщили «Высоте 102» в облкомприроды. – В перечень включены мероприятия по расчистке 55 водных объектов.

С 2025 года по 2030 годы в рамках федерального проекта «Оздоровление водных объектов» при выделении необходимого объема субвенции из федерального бюджета может быть достигнут показатель расчистки 798,18 км.

– Предполагаемый объем средств, необходимых для реализации данных мероприятий, составляет 15,36 млрд рублей. В результате реализации мероприятий будут улучшены экологические условия проживания 1,39 млн человек, – уточняют в профильном ведомстве.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»