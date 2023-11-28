



В Волгоградской области в предстоящем 2024 году продолжится масштабная работа по реабилитации водных объектов. Так, в частности, в регионе в новом году планируют провести «реанимацию» 20 ериков, рек и озер. Общий объем средств, которые будут направлены на расчистку, составит более 500 075 630 рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, из полумиллиарда рублей 352 525 200 рублей будет направлено в регион из федерального центра, вклад непосредственно Волгоградской области составит 147 550 430 рублей.

За озвученную сумму в Волгоградской области планируют провести расчистку следующих водоемов:

– ерик Масловский, озера Большое Васино и Мелехино на территории Волго-Ахтубинской поймы. Завершение запланировано в 2024 году, протяженность расчищенных водных объектов составит 15,49 км;

– система ериков Сахарный в Волго-Ахтубинской пойме с завершением в 2024 году. Протяженность расчищенных водных объектов в данном случае составит 11,25 км;

– озера Шлемино, Соленые Плесы и система озер Куст в Волго-Ахтубинской пойме с завершением в 2024 году. Общая протяженность – 19,6 км;

– озера Митяево, Двойничное, Казачка, Шинкарка, Горелое и Гатка в Ленинском районе на территории Волго-Ахтубинской поймы (завершение в 2024 году, общая протяженность – 20,42 км);

– озера Замора, Чахонное, Бакланы в Волго-Ахтубинской пойме (завершение – в 2024 году, протяженность – 11,1 км);

– ерика Старая Ахтуба в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области (завершение в 2024 году, протяженность – 35,2 км);

– русла рукава Ахтуба длиной 9,8 км – от истока рукава до моста к острову Зелёный;

– реки Яма в Палласовском районе Волгоградской области с завершением в 2024 году (протяженность расчистки – 7,09 км);

– первых 15 километров реки Медведица с завершением в 2024 году 15 км.

Однако одной расчисткой дело в Волгоградской области не ограничится. На 2024 год запланирована также экологическая реабилитация 4 водных объектов. В данном случае общий объем потребности средств составляет 143 709 800 рублей. Из них 129 975 200 рублей – из федерального бюджета, а 13 734 600 рублей – из бюджета Волгоградской области.

– За счет этих средств на территории Волго-Ахтубинской поймы будет в 2024 году проведена реабилитация ерика Верблюд (Затонский). Площадь восстановленных водных объектов составит в конечном итоге 127,5 га, – поясняют в облкомприроды. – Также будет проведена экологическая реабилитация ерика Гнилой и озер Самсоновское и Вшивое в Среднеахтубинском районе – завершение запланировано в 2024 году, площадь восстановленных водных объектов – 101,2 га.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгоградской области в 2023 году удвоили расходы на реабилитацию и расчистку водоемов.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»