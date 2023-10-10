Удар двух легковушек на встречке в Волгограде попал на видео





Камеры видеонаблюдения записали момент столкновения двух легковых автомобилей в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, напротив дома №110 по ул. Качинцев столкнулись «Лада Калина» и Nissan Almera.

По предварительной информации, 31-летняя водитель отечественной легковушки выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой.

Пострадал 52-летний водитель Nissan Almera. Мужчину доставили в больницу.





Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области