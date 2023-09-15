Политика

В Волжском избрали нового председателя гордумы

Политика 15.09.2023 14:01
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15.09.2023 14:01


В Волгоградской области депутаты Волжской городской думы сегодня, 15 сентября, на своем первом заседании после выборов избрали нового председателя. Как сообщили V102.RU в гордуме Волжского, им стал Сергей Аксенов, который прошел в думу от «Единой России». Его заместителем стал Антон Гузев от КПРФ.
- Голосование по выборам председателя и его заместителя, которые будут работать в гордуме на постоянной основе, было тайным. «За» Аксенова и Гузева проголосовали 23 из 24-х присутствующих на заседании депутатов. Один голос был «против», - сообщили в Волжской гордуме.
Примечательно, что Антон Гузев является депутатом Волжской городской думы нескольких созывов подряд. Он первый раз избирался в гордуму в 2005 году. 
Всего у председателя Волжской городской думы трое заместителей, однако из них только один работает на постоянной основе и получает зарплату. Еще двоих замов в гордуме выберут позже.
Выборы депутатов Волжской городской думы нового, VII созыва состоялись 9,10,11 сентября текущего года. 
Сергею Аксенову 48 лет. Он является секретарем политсовета Волжского местного отделения партии «Единая Россия». С 2014 по 2019 годы он возглавлял МУП «Водоканал» города Волжского, но в сентябре 2018-го был избран депутатом гордумы. Однако в июне 2019-го он сложил депутатские полномочия в связи с переходом на работу в администрацию Волжского, где работал в должности вице-мэра.

Фото Волжской гордумы

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