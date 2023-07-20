Сегодня, 20 июля, в Волгограде на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» утвердили на 2023 год уполномоченных местного отделения партии на всех выборах. В их число, сообщает ИА «Высота 102», вошли депутаты Госдумы, Волгоградской областной думы, а также сенаторы от региона.
– Согласно уставу партии уполномоченным поручается представлять политические интересы партии, осуществлять контроль за соблюдением законодательства, норм устава партии и иных партийных документов в ходе избирательных кампаний, – сообщили в региональном отделении «ЕР». – Кроме того, уполномоченные призваны урегулировать спорные ситуации и обеспечивать коммуникацию между всеми структурными подразделениями партии.
Список уполномоченных на выборах депутатов Волгоградской городской думы:
- депутат Государственной думы Виталий Лихачев,
- депутаты Волгоградской областной думы Владимир Ефимов, Наталия Барышникова, Андрей Таев, Ирина Соловьева, Алексей Голубев, Алексей Рыгин, Денис Хлыбов, Руслан Шарифов, Станислав Коротков, Екатерина Мицукова
Список уполномоченных на выборах депутатов Волжской городской думы:
- депутат Государственной думы Евгений Москвичев,
- депутаты Волгоградской областной думы Татьяна Бухтина и Сергей Четвериков.
Уполномоченный на выборах депутатов Камышинской городской думы:
- сенатор Российской Федерации Николай Семисотов
- депутат Государственной думы Владимир Плотников,
- депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк.
- депутат Волгоградской областной думы Валентина Гречина
- депутат Государственной думы Алексей Волоцков
- депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков
- депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова
- депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Крикунов
- депутат Государственной думы Алексей Волоцков
- депутат Волгоградской областной думы Павел Иванов
- депутат Государственной думы Андрей Гимбатов
- депутат Волгоградской областной думы Владимир Ефимов
- депутат Волгоградской областной думы Татьяна Распутина
- депутаты Волгоградской областной думы Лариса Гордиенко и Юрий Марамыгин
- депутат Волгоградской областной думы Владимир Шкарин
- депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова
- председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин
- депутат Волгоградской областной думы Владимир Шкарин
- депутат Государственной думы Николаев Николаев
- депутат Волгоградской областной думы Александр Феронов
- депутат Государственной думы Владимир Плотников
- депутат Волгоградской областной думы Сергей Булгаков
- депутат Государственной думы Олег Савченко