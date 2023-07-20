Политика

«Единая Россия» в Волгограде выбрала уполномоченных из числа депутатов и сенаторов

Политика 20.07.2023 18:40
0
20.07.2023 18:40


Сегодня, 20 июля, в Волгограде на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» утвердили на 2023 год уполномоченных местного отделения партии на всех выборах. В их число, сообщает ИА «Высота 102», вошли депутаты Госдумы, Волгоградской областной думы, а также сенаторы от региона.

– Согласно уставу партии уполномоченным поручается представлять политические интересы партии, осуществлять контроль за соблюдением законодательства, норм устава партии и иных партийных документов в ходе избирательных кампаний, – сообщили в региональном отделении «ЕР». – Кроме того, уполномоченные призваны урегулировать спорные ситуации и обеспечивать коммуникацию между всеми структурными подразделениями партии. 

Список уполномоченных на выборах депутатов Волгоградской городской думы:

  • депутат Государственной думы Виталий Лихачев, 
  • депутаты Волгоградской областной думы Владимир Ефимов, Наталия Барышникова, Андрей Таев, Ирина Соловьева, Алексей Голубев, Алексей Рыгин, Денис Хлыбов, Руслан Шарифов, Станислав Коротков, Екатерина Мицукова

Список уполномоченных на выборах депутатов Волжской городской думы:

  • депутат Государственной думы Евгений Москвичев, 
  • депутаты Волгоградской областной думы Татьяна Бухтина и Сергей Четвериков. 

Уполномоченный на выборах депутатов Камышинской городской думы:

  • сенатор Российской Федерации Николай Семисотов
Уполномоченные на выборах в Городищенском муниципальном районе:
  • депутат Государственной думы Владимир Плотников, 
  • депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк.
Уполномоченный на выборах в Даниловском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Валентина Гречина
Уполномоченный на выборах в Дубовском муниципальном районе:
  • депутат Государственной думы Алексей Волоцков
Уполномоченный на выборах в Еланском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков
Уполномоченный на выборах в Жирновском  муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова
Уполномоченный на выборах в Камышинском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Крикунов
Уполномоченный на выборах в Котовском муниципальном районе:
  • депутат Государственной думы Алексей Волоцков
Уполномоченный на выборах в Ольховском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Павел Иванов
Уполномоченный на выборах в Клетском муниципальном районе:
  • депутат Государственной думы Андрей Гимбатов
Уполномоченный на выборах в Руднянском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Владимир Ефимов
Уполномоченный на выборах в Октябрьском и Светлоярском муниципальных районах:
  • депутат Волгоградской областной думы Татьяна Распутина
Уполномоченные на выборах в Серафимовичском муниципальном районе:
  • депутаты Волгоградской областной думы Лариса Гордиенко и Юрий Марамыгин
Уполномоченный на выборах в Алексеевском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Владимир Шкарин  
Уполномоченный на выборах в Иловлинском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова
Уполномоченный на выборах в Киквидзенском муниципальном районе:
  • председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин
Уполномоченный на выборах в Нехаевском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Владимир Шкарин
Уполномоченный на выборах в Новоаннинском муниципальном районе:
  • депутат Государственной думы Николаев Николаев
Уполномоченный на выборах в Новониколаевском муниципальном районе:
  • депутат Волгоградской областной думы Александр Феронов
Уполномоченный на выборах в Урюпинском муниципальном районе:
  • депутат Государственной думы Владимир Плотников
Уполномоченный на выборах в Николаевском и Палласовском муниципальных районах:
  • депутат Волгоградской областной думы Сергей Булгаков
Уполномоченный на выборах в Старополтавском муниципальном районе:
  • депутат Государственной думы Олег Савченко

По словам секретаря регионального отделения партии Сергея Горнякова, все перечисленные уполномоченные – опытные партийцы, главная задача которых «быть вовлеченными в выборный процесс, выезжать на территории, на которых проходят выборы и за которыми они закреплены, встречаться с жителями и получать объективную информацию с мест. В случае необходимости оперативно реагировать на возникающие спорные ситуации или проблемные вопросы».  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
19.07.2023 17:01
Политика 19.07.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Политика
18.07.2023 20:49
Политика 18.07.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Политика
13.07.2023 09:59
Политика 13.07.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Политика
12.07.2023 21:08
Политика 12.07.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Политика
06.07.2023 14:31
Политика 06.07.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Политика
28.06.2023 17:49
Политика 28.06.2023 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Политика
26.06.2023 22:18
Политика 26.06.2023 22:18
Комментарии 0

0
Далее
Политика
26.06.2023 17:26
Политика 26.06.2023 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Политика
24.06.2023 10:27
Политика 24.06.2023 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Политика
21.06.2023 13:34
Политика 21.06.2023 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Политика
21.06.2023 12:30
Политика 21.06.2023 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Политика
20.06.2023 17:19
Политика 20.06.2023 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Политика
19.06.2023 12:07
Политика 19.06.2023 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Политика
16.06.2023 15:19
Политика 16.06.2023 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Политика
16.06.2023 11:46
Политика 16.06.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:40
Волгоградец в кредит купил iPhone за 130 тысяч по фальшивому паспортуСмотреть фотографии
21:24
Под Волгоградом отреставрировали послевоенные автобусные остановкиСмотреть фотографии
21:14
Волгоградка взяла три золота на Кубке России по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
20:30
В Котово второй день рвется водопроводСмотреть фотографии
20:09
Колбаса «Мусульманская» с ДНК свиньи разошлась по волгоградским магазинамСмотреть фотографии
19:53
Хирурги в Волгограде поставили на ноги и вернули речь молодой пациенткеСмотреть фотографии
19:24
Пострадавшего при взрыве в Камышине перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
19:09
В Волгоградской области чиновника уволили после анонимки на учителя и обвинений в травле ребенкаСмотреть фотографии
18:43
Госдума вернула трудовое воспитание детей в российских школахСмотреть фотографии
18:37
Триста собак из муниципального приюта в Волгограде нашли хозяев в 2023 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Ирина Волк заявила об исторической раскрываемости убийств в России. Как обстоят дела в Волгограде?Смотреть фотографии
17:09
Наловили на два года неволи: на озере под Волгоградом поймали рыбаков с электроудочкамиСмотреть фотографии
16:23
Зверски избитую в Волгограде 19-летнюю девушку отправили на лечение домойСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде 11 орденов передали родственникам погибших участников СВОСмотреть фотографии
15:56
Подозреваемого в убийстве подростка поместили в СИЗО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:45
Петицию против изменения схемы движения маршруток Волжский-Волгоград запустили пассажирыСмотреть фотографии
14:44
На юге Волгограда неуправляемый Ford снес пешехода и врезался в домСмотреть фотографии
14:43
Нейросеть «Ростелекома» повысила выявляемость нарушений на ЕГЭСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде нашли наркотики в машине с пьяным школьником за рулемСмотреть фотографии
14:24
Чиновники города Волжского проиграли суд семье искусанного собакой ребенкаСмотреть фотографии
13:53
В ЦПКиО Волгограда напустили тумануСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде выделили деньги на очистку позеленевшего памятника известному летчикуСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области двое детей травмировались при падении с лестницСмотреть фотографии
13:12
Анапа-Геленджик-Новороссийск или Сочи: куда в этом году держат путь волгоградцыСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде студенты избили битой и расстреляли 19-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:15
В Волгоград поступило 14 новых мусоровозов. Ожидается поставка ломовозов и самосваловСмотреть фотографии
10:49
В колонии строгого режима №24 в Волгоградской области сменился начальникСмотреть фотографии
10:30
«Настоящее месиво»: в смертельное ДТП под Волгоградом попали два автомобиля из ХМАОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Патриарх Кирилл вручил орден главе Волгоградской митрополииСмотреть фотографии
10:05
Долги за свет портят волгоградцам отпускСмотреть фотографии
 