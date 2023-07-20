



Сегодня, 20 июля, в Волгограде на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» утвердили на 2023 год уполномоченных местного отделения партии на всех выборах. В их число, сообщает ИА «Высота 102», вошли депутаты Госдумы, Волгоградской областной думы, а также сенаторы от региона.

– Согласно уставу партии уполномоченным поручается представлять политические интересы партии, осуществлять контроль за соблюдением законодательства, норм устава партии и иных партийных документов в ходе избирательных кампаний, – сообщили в региональном отделении «ЕР». – Кроме того, уполномоченные призваны урегулировать спорные ситуации и обеспечивать коммуникацию между всеми структурными подразделениями партии.

Список уполномоченных на выборах депутатов Волгоградской городской думы:

депутат Государственной думы Виталий Лихачев,

депутаты Волгоградской областной думы Владимир Ефимов, Наталия Барышникова, Андрей Таев, Ирина Соловьева, Алексей Голубев, Алексей Рыгин, Денис Хлыбов, Руслан Шарифов, Станислав Коротков, Екатерина Мицукова

Список уполномоченных на выборах депутатов Волжской городской думы:

депутат Государственной думы Евгений Москвичев,

депутаты Волгоградской областной думы Татьяна Бухтина и Сергей Четвериков.

Уполномоченный на выборах депутатов Камышинской городской думы:

сенатор Российской Федерации Николай Семисотов

Уполномоченные на выборах в Городищенском муниципальном районе:

депутат Государственной думы Владимир Плотников,

депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк. Уполномоченный на выборах в Даниловском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Валентина Гречина

Уполномоченный на выборах в Дубовском муниципальном районе:

депутат Государственной думы Алексей Волоцков

Уполномоченный на выборах в Еланском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков

Уполномоченный на выборах в Жирновском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова

Уполномоченный на выборах в Камышинском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Крикунов

Уполномоченный на выборах в Котовском муниципальном районе:

депутат Государственной думы Алексей Волоцков

Уполномоченный на выборах в Ольховском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Павел Иванов

Уполномоченный на выборах в Клетском муниципальном районе:

депутат Государственной думы Андрей Гимбатов

Уполномоченный на выборах в Руднянском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Владимир Ефимов

Уполномоченный на выборах в Октябрьском и Светлоярском муниципальных районах:

депутат Волгоградской областной думы Татьяна Распутина

Уполномоченные на выборах в Серафимовичском муниципальном районе:

депутаты Волгоградской областной думы Лариса Гордиенко и Юрий Марамыгин

Уполномоченный на выборах в Алексеевском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Владимир Шкарин

Уполномоченный на выборах в Иловлинском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова

Уполномоченный на выборах в Киквидзенском муниципальном районе:

председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин

Уполномоченный на выборах в Нехаевском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Владимир Шкарин

Уполномоченный на выборах в Новоаннинском муниципальном районе:

депутат Государственной думы Николаев Николаев

Уполномоченный на выборах в Новониколаевском муниципальном районе:

депутат Волгоградской областной думы Александр Феронов

Уполномоченный на выборах в Урюпинском муниципальном районе:

депутат Государственной думы Владимир Плотников

Уполномоченный на выборах в Николаевском и Палласовском муниципальных районах:

депутат Волгоградской областной думы Сергей Булгаков

Уполномоченный на выборах в Старополтавском муниципальном районе:

депутат Государственной думы Олег Савченко





По словам секретаря регионального отделения партии Сергея Горнякова, все перечисленные уполномоченные – опытные партийцы, главная задача которых «быть вовлеченными в выборный процесс, выезжать на территории, на которых проходят выборы и за которыми они закреплены, встречаться с жителями и получать объективную информацию с мест. В случае необходимости оперативно реагировать на возникающие спорные ситуации или проблемные вопросы».



