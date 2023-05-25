Происшествия

«Прикрыл пока досками»: волгоградец выкопал мину при строительстве дома

Происшествия 25.05.2023 13:08
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25.05.2023 13:08


Неприятную находку обнаружил волгоградец Александр при строительстве дома на участке улица Джабаева 44/41 в Советском районе. Как рассказал V102.RU горожанин, происшествие случилось 23 мая. 

– Копал землю на месте фундамента и вдруг лопата на что-то наткнулась, – вспоминает мужчина. – Я, конечно, страха натерпелся, когда понял, что это мина. Очень похожая на немецкую, времен войны. 

Мужчина сразу же прекратил все работы на участке. Позвонил в 112, вскоре на место происшествия приехали и полицейские.

– Взяли объяснения и сказали ждать саперов. Вот ждем уже третий день, – говорит Александр. 

По словам мужчины, жить по соседству с миной, которая неизвестно как себя поведет, малоприятно и, чего уж говорить, тревожно. 

– Детей мы, конечно, увезли, но есть еще соседи, они тоже переживают, как бы чего с этой миной не вышло. Пока я прикрыл ее досками. Хотя понимаю, что, если, не дай Бог, что случится, доски, конечно, не помогут, – переживает волгоградец. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области, куда V102.RU обратилось за комментариями, сообщили, что в данному случае решать проблему должно Минобороны РФ, пояснив, что сотрудники МЧС занимаются лишь авиационными снарядами. 

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