«Прикрыл пока досками»: волгоградец выкопал мину при строительстве дома

Неприятную находку обнаружил волгоградец Александр при строительстве дома на участке улица Джабаева 44/41 в Советском районе. Как рассказал V102.RU горожанин, происшествие случилось 23 мая.

– Копал землю на месте фундамента и вдруг лопата на что-то наткнулась, – вспоминает мужчина. – Я, конечно, страха натерпелся, когда понял, что это мина. Очень похожая на немецкую, времен войны.

Мужчина сразу же прекратил все работы на участке. Позвонил в 112, вскоре на место происшествия приехали и полицейские.

– Взяли объяснения и сказали ждать саперов. Вот ждем уже третий день, – говорит Александр.

По словам мужчины, жить по соседству с миной, которая неизвестно как себя поведет, малоприятно и, чего уж говорить, тревожно.

– Детей мы, конечно, увезли, но есть еще соседи, они тоже переживают, как бы чего с этой миной не вышло. Пока я прикрыл ее досками. Хотя понимаю, что, если, не дай Бог, что случится, доски, конечно, не помогут, – переживает волгоградец.

В ГУ МЧС по Волгоградской области, куда V102.RU обратилось за комментариями, сообщили, что в данному случае решать проблему должно Минобороны РФ, пояснив, что сотрудники МЧС занимаются лишь авиационными снарядами.