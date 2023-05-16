







Зарплаты руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2022 год обнародовала администрация Волгограда. Как сообщает V102.RU, в этом перечне указаны и руководители муниципальных учреждений дополнительного образования, среди которых, к примеру, известный ГДЮЦ и Пост №1.

МОУ Центр «Истоки», которое было реорганизовано путем присоединения к МОУ «Детско-юношеский Центр Волгограда» отчитался о зарплате сразу двоих директоров. Так, директор Галина Мизева в прошлом году получала в среднем в месяц 63,6 тысячи рублей. Еще один директор Татьяна Берсенева - 57,4 тысячи рублей ежемесячно.

Примерное на таком же уровне - 54,4 тысячи рублей - зарабатывала и директор МОУ Центра «Пост №1 Волгограда» Любовь Глыжко. Ежемесячный заработок руководителя МОУ «Детско-юношеский Центр Волгограда» Татьяна Минина был гораздо больше - 109,6 тысячи рублей. Павел Кириллов, директор МОУ «Центр развития образования Волгограда», отчитался о средней зарплате в 97,3 тысячи рублей.

Благодаря опубликованным сведениям удалось узнать и заработок некоторых городских депутатов, которые в этом году скрыли свои декларации от общественности. К примеру, средняя зарплата директора МОУ «Лицей №5 им.Ю.А.Гагарина» Ларисы Тропкиной, которая также является депутатом Волгоградской городской думы, в прошлом году составила 114 117 рублей. Это, отметим, самая высокая зарплата среди директоров общеобразовательных учреждений Центрального района Волгограда. К примеру, директор гимназии №1 Николай Цыбанев зарабатывал 102, 6 тысячи рублей в месяц, а его коллега из гимназии № 3 Лариса Гиценко - 85,3 тысячи рублей.

В Центральном районе Волгограда самую большую зарплату среди директоров школ получала директор школы №6 с углубленным изучением предметов Анна Гаврилова - 88 тысяч рублей в месяц. Среди заведующих детских садов в этом районе самой высокооплачиваемой в прошлом году стала Людмила Матренина, возглавляющая детсад №100. Ее зарплата - 59 тысяч рублей в месяц.

В Ворошиловском районе Волгограда зарплата директоров гимназий оказалась выше, чем у их коллег из Центрального района. На первом месте - директор гимназии №5 Марина Железнякова. Ее средняя зарплата в прошлом году составила 123,4 тысячи рублей. Татьяна Воробцова из гимназии №17 отчиталась о зарплате в 112,5 тысячи рублей. Директор лицея №11 Елена Мисько получала ежемесячно в среднем 109,3 тысячи рублей, а директор гимназии №4 им. Достоевского Ф.М. Татьяна Корытина - 100 тысяч рублей. Среди детских садов этого района больше всех зарплата у заведующей детсадом №25 Оксаны Луцик - 76,8 тысячи рублей в месяц.

Рекордную ежемесячную зарплату в 168,4 тысячи рублей в 2022 году получала директор лицея №9 имени заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова в Дзержинском районе Ирина Жигульская. Елена Андреева, директор гимназии №11, получала по 139,4 тысячи рублей ежемесячно. А директор лицея №8 «Олимпия» Виталий Попков - 132,7 тысячи рублей. Чуть меньше - 119,8 тысячи рублей - платили директору МКУ «Центр Дзержинского района Волгограда» Тамаре Урусовой.

В Кировском районе больше всего зарабатывала директор лицея №10 Анна Ефименко. Ее средняя зарплата составила 101,9 тысячи рублей. Среди заведующих детских садов в этом районе самая большая зарплата - 82,7 тысячи рублей - у Людмилы Буравлевой, которая возглавляет детский сад №377.

В Краснооктябрьском районе самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали директора школ. На первом месте по размеру зарплаты оказалась директор школы №5 Зоя Кузнецова с зарплатой 130,4 тысячи рублей. На втором месте ее коллега из школы №78 Галина Егоркина с зарплатой 125,2 тысячи рублей. Директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Краснооктябрьского района Волгограда» Светлана Сарвилина получала 122,7 тысячи рублей. А Наталия Барышникова, директор гимназии №12, зарабатывала в среднем 121,5 тысячи рублей в месяц.

В Тракторозаводском районе Волгограда лидирует по размеру зарплат также руководители школ. Так, директор школы №27 Людмила Кулина получала 133,3 тысячи рублей. На втором месте находится директор гимназии №16 Андрей Селезнев с зарплатой 131,7 тысячи рублей. На третьей позиции по уровню зарплат - директор школы №3 Светлана Прохорова. Ее ежемесячный заработок в 2022 году составил 125,7 тысячи рублей. Самая большая зарплата среди заведующих детских садов района у Натальи Маниной, возглавляющей детсад №254. Ее среднемесячный заработок составил 89,5 тысячи рублей.

Советский район Волгограда отличился по размеру зарплат. Так, у директора школы №129 Ольги Овчаровой ежемесячное жалование было в размере 154,3 тысячи рублей. Ее коллега из школы №106 Юлия Мусаева в среднем получала 148,1 тысячи в месяц. У директора школы №54 Надежды Белибихиной средняя зарплата составила 138,4 тысячи рублей. Чуть меньше - 129,8 тысячи рублей в месяц получала Мария Брусенская, директор школы №140. Заведующая детским садом № 14 Оксана Ершова с зарплатой 89,6 тысячи рублей - на первом месте в районе по размеру жалования среди своих коллег.