



Полицейские задержали 44-летнего жителя Волгограда, который в ходе ссоры ранил ножом свою сожительницу.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 46-летнюю женщину госпитализировали из Краснооктябрьского района с раной в области шеи. Медики сообщили о криминальной травме в полицию.

Выяснилось, что пара распивала спиртное и поссорилась в ходе спора о главенстве в семье и материальном доходе.

- В процессе выяснения отношений мужчина схватил со стола кухонный нож и, размахивая им перед лицом гражданской супруги, ранил ее в область шеи, - рассказали в главке.

После этого конфликт прекратился. Мужчина вызвал раненой даме скорую помощь.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.



