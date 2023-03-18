Происшествия 18.03.2023 10:06
0
18.03.2023 10:06
Полицейские задержали 44-летнего жителя Волгограда, который в ходе ссоры ранил ножом свою сожительницу.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 46-летнюю женщину госпитализировали из Краснооктябрьского района с раной в области шеи. Медики сообщили о криминальной травме в полицию.
Выяснилось, что пара распивала спиртное и поссорилась в ходе спора о главенстве в семье и материальном доходе.
- В процессе выяснения отношений мужчина схватил со стола кухонный нож и, размахивая им перед лицом гражданской супруги, ранил ее в область шеи, - рассказали в главке.
После этого конфликт прекратился. Мужчина вызвал раненой даме скорую помощь.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с использованием предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.
Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в Волгограде18.03.2023 10:18
Происшествия 18.03.2023 10:18
Волгоградец на электроскутере сбил пенсионерку18.03.2023 09:49
Происшествия 18.03.2023 09:49
В центре Волгограда в ДТП протаранили внедорожник, пострадали три женщины: видео17.03.2023 18:01
Происшествия 17.03.2023 18:01
На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метров17.03.2023 14:56
Происшествия 17.03.2023 14:56
В массовом ДТП под Москвой погибли жена и сын волгоградского экс-чиновника17.03.2023 14:39
Происшествия 17.03.2023 14:39
В Волгограде из-за ДТП изменили движение троллейбуса № 917.03.2023 14:05
Происшествия 17.03.2023 14:05
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из Минвод17.03.2023 12:01
Происшествия 17.03.2023 12:01
Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТП17.03.2023 11:07
Происшествия 17.03.2023 11:07
Ущерб на десятки миллионов: ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту порчи земли в Волгограде17.03.2023 10:45
Происшествия 17.03.2023 10:45
В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчина17.03.2023 10:42
Происшествия 17.03.2023 10:42
В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибший17.03.2023 10:02
Происшествия 17.03.2023 10:02
«Так вот откуда этот хлам!»: волгоградцы разгадали тайну рождения мусорных завалов на улицах17.03.2023 06:36
Происшествия 17.03.2023 06:36
Волгоградец уволок две секции ограждения парка в пункт приема металла16.03.2023 17:11
Происшествия 16.03.2023 17:11
СУ СКР: прорвавшийся на Мамаев курган мотоциклист планировал совершить поджог16.03.2023 14:41
Происшествия 16.03.2023 14:41
В Волгограде иномарка врезалась в толпу пешеходов. Есть погибшие16.03.2023 11:00
Происшествия 16.03.2023 11:00