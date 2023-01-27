В Волгограде ИА «Высота 102» стали известны новые подробности резонансной потасовки в ресторане «Персонажи» между сотрудниками УФССП России в ноябре 2022 года. После обращения в редакцию потерпевшего Руслана Тоштемирова и опубликованной с его участием статьи «Дело хотят замять» к корреспондентам информагентства обратились коллеги мужчины и рассказали свою версию случившегося. По словам очевидцев инцидента, Тоштемиров спровоцировал своего начальника Азамата Томаева на рукоприкладство, после чего требовал с него деньги (и получил их), а сегодня пытается запятнать его имя.

«В списках не значился»

По словам сотрудников отдела УФССП по Центральному району, Руслана Тоштемирова на корпоративе в ноябре прошлого года никто не ждал.

– Его [Тоштемирова] попросту не внесли в списки приглашенных. Как говорится, он в них не значился, – рассказывают коллеги мужчины. – Причина? Да все очень просто – Руслан ранее уже показал себя не с лучей стороны на празднике, который проходил в кафе напротив главка полиции (ранее «Пиратская пристань», – Прим.ред.). В этот раз людям хотелось спокойно отдохнуть, поэтому посовещались и решили его не звать.

Несмотря на бойкот со стороны коллег, Руслан Тоштемиров со своим приятелем – также сотрудником службы судебных приставов – явился все-таки вечером 4 ноября в ресторан «Персонажи» в речном порту на набережной Волгограда.

– Произошло это где-то между десятью и одиннадцатью вечера, – вспоминают участники корпоратива. – Никто Тоштемирова гнать, конечно, не стал. Поначалу все было нормально, но в какой-то момент Руслан начал высказывать претензии Азамату Томаеву за то, что тот якобы лишает его систематически премий. Азамат Ахсарович в свою очередь объяснил разницу между «лишать премий» и «премировать», весьма прозрачно дав понять своему собеседнику, что тот не слишком старателен на работе.

«Должен был отряхнуться и руку пожать?»





Одновременно с сотрудниками службы судебных приставов в «Персонажах» в ночь с 4 на 5 ноября отдыхали и другие волгоградцы. Рядом с приставами, вспоминают собеседники ИА «Высота 102», находилась компания, к которой Руслан Тоштемиров стал проявлять навязчивый интерес.

– Там были девушки. К ним Руслан стал проявлять внимание, однако находившимся в компании мужчинам это не понравилось. Один из них подошел к Азамату Ахсаровичу и попросил унять Тоштемирова, тот это и попытался сделать. Он подошел к Руслану и сказал: «Веди себя нормально или уходи отсюда».

В этот момент, утверждают очевидцы, Руслан Тоштемиров и толкнул своего начальника.

– Азамат Ахсарович не удержался и упал. Что он после этого должен был делать? Встать, отряхнуться и пожать Руслану руку? – задаются вопросами коллеги мужчин. – Конечно, в нем вспыхнули эмоции и он ответил за себя. Томаев вытолкал Тоштемирова из зала и ударил по лицу. Так наверняка поступил бы любой уважающий себя мужчина.

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» появилась запись с камеры, установленной в зале ресторана «Персонажи». На кадрах отчетливо видно, что Руслан Тоштемиров первым толкает начальника. Далее все происходит ровно так, как рассказали очевидцы.





Никаких повторных избиений, как рассказывал Руслан Тоштемиров журналистам «Высоты 102», не было, утверждают очевидцы потасовки.

– Было несколько ударов. К слову, никакого микрофона или каких-то других предметов в руках у Томаева не было. Разняли Руслана и Азамата Ахсаровича уже на выходе в тамбуре. После Томаев что-то долго обсуждал с приятелем Руслана на улице, а тот приводил себя в порядок в туалете. Когда Тоштемиров вышел из туалета, визуально он выглядел нормально. Ему вызвали такси и он благополучно уехал домой.

Отметим, что Руслан Тоштемиров в телефонном разговоре с журналистом ИА «Высота 102» накануне отказался комментировать информацию о том, кто именно спровоцировал драку.

– На все вопросы будет отвечать мой адвокат, – сообщил судебный пристав.

«На утро звонил коллегам»

По словам тех участников корпоратива, с кем удалось пообщаться журналистам ИА «Высота 102», никто из них не придал особой значимости вспыхнувшему между Томаевым и Тоштемировым конфликту и не предполагал, что история выйдет за пределы управления и уж тем более того, что сам Руслан инициирует общественное порицание своего начальника.

– На следующее утро после корпоратива Руслан, видимо, плохо помнил произошедшее. Утром он стал звонить коллегам и расспрашивать, что случилось. Как можно забыть тот факт, что толкал прилюдно своего начальника и получил по лицу после этого? Но можно допустить, если учесть, что уезжал Тоштемиров из заведения сильно подвыпившим.

Тот факт, что Руслан Тоштемиров находился ночью 5 ноября в состоянии опьянения, подтвердили в ходе опросов в следственном отделе и его коллеги, и сотрудники заведения.

– Тоштемиров отпросился с работы после инцидента. Его, разумеется, Томаев отпустил. Затем Руслан ушел на больничный. Видимо, в это время у него и созрел план поквитаться с начальником во время своего отсутствия на работе. Вот только его рассказы о том, какие травмы ему причинил Томаев, нужно делить надвое.

Напомним, что в интервью ИА «Высота 102» Руслан Тоштемиров утверждал, что при обращении в больницу врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую траву, а также переломы, в том числе костей носа. Сегодня судебный пристав продолжает настаивать на том, что перелом носа получил во время потасовки с Томаевым. Мужчина ссылается на выписки из больниц, где успел побывать за время лечения.

– У меня был ровный нос, а теперь смещение перегородки, – заявляет Руслан Тоштемиров.

Однако, как стало известно информагентству, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы на основе компьютерной томографии перелом носа был получен Русланом Томаевым задолго до инцидента и потому расценивается как сопутствующий основному диагноз.

500 тысяч и жажда расплаты





В следственном отделе СУ СК России по Волгоградской области, где по факту драки между Томаевым и Тоштемировым проводилась проверка, находится расписка Руслана Тоштемирова о том, что он получил от Азамата Томаева в качестве компенсации денежные средства. При этом, как удалось выяснить ИА «Высота 102», речь идет далеко не о маленькой сумме.

– Насколько нам известно, Томаев приезжал с извинениями в больницу к Руслану, однако он их не принял, – говорят коллеги мужчин. – Через несколько дней Тоштемиров заявил, что требует материальной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Еще через несколько дней Азамат Ахсарович передал деньги в присутствии матери и родной сестры Руслана. Последний подписал расписку, где подтверждает факт передачи денег и якобы не имеет никаких претензий к Томаеву. Впрочем, это не помешало ему обращаться в СМИ после этого.

Здесь стоит подчеркнуть, что в ходе личного общения с журналистами «Высоты 102» Руслан Тоштемиров ранее утверждал, что не брал никаких денег от Томаева. Мужчина отрицательно ответил на прямо поставленный вопрос. Говорил он только о том, что ему предлагали разные варианты, в том числе перевод в другой отдел. Накануне, уже в телефонном разговоре. пристав заявил, что не намерен отвечать на вопрос о деньгах, а от слов, что не брал их, и вовсе отрекся.

– Когда Руслан находился на больничном, ему предложили перевестись в другой отдел и работать спокойно. Однако он на это предложение ответил отказом. Он думал, что по возвращении его на работу Томаева уже снимут с должности. Так и говорил: «Когда вернусь, его там не будет», – рассказывают коллеги судебного пристава.

Напомним, что следователями Центрального района СУ СК России п Волгоградской области было отказано по итогам проверки в возбуждении уголовного дела. Сотрудники СУ СКР не нашли состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285, ч.1 ст. 286 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Одновременно Руслану Тоштемирову объяснили, что он имеет право обращаться в другие инстанции. Однако пристав, как известно на момент публикации, никаких мер более не предпринимал.

– Все в управлении недоумевают, зачем Руслан раздул этот скандал. Вполне вероятно, что из-за личных неприязненных отношений он через СМИ надеялся вызвать широкий общественный резонанс и таким образом, возможно, свести с Томаевым личные счеты. Но как-то это несолидно. Да и зачем тогда деньги брал? – резюмируют коллеги приставов.