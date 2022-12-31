Происшествия 31.12.2022 10:12
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31.12.2022 10:12
В Волгограде малолетний пострадал от отравления угарным газом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне, 30 декабря.
В клиническую больницу №25 госпитализирован 2-летний ребенок из дома, расположенного в Тракторозаводском районе. По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность газовой колонки.
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