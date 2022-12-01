«Это очень опасно»: зачем детей в Волгограде решили прививать от туляремии и связано ли это с нашествием мышей

На текущей неделе филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области заявил об угрозе роста популяции мышевидных грызунов в регионе в предстоящем 2023 году. Одновременно, сообщает ИА «Высота 102», в школах, гимназиях и лицеях Волгограда родителям учеников предложили подписать согласие на вакцинацию детей от туляремии. Однако многие волгоградцы слышат о такой прививке впервые. А скудная информация в Сети гласит лишь о том, что туляремия передается при укусах грызунов. Связав эти два факта, жители Волгограда задались вопросами: а не грозит ли им новая напасть в виде нашествия опасных грызунов и от чего хотят уберечь инфекционисты?

Редакция информагентства обратилась за разъяснениями в комитет здравоохранения Волгоградской области и региональное управление Роспотребнадзора.

Первое, на что обращают внимание специалисты Роспотребнадзора, это на то, что туляремия – одно из опаснейших инфекций. Причем передается она не только при непосредственном контакте с грызуном.

– Туляремия – это особо опасная природно-очаговая зоонозная (возбудитель заболевания передается человеку от животных) инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями в зависимости от механизма заражения, – объяснили ИА «Высота 102» в Роспотребнадзоре. – В случае инфицирования возможны поражения кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника и лимфатических узлов. Заразиться можно разными способами. При этом у человека 100%-я восприимчивость к данной инфекции, без различий пола и возраста. От человека к человеку возбудитель туляремии не передается, а вот носителями возбудителя туляремии являются водяные полевки, хомяки, зайцы, ондатры, кроты, полевки, домовые мыши и др. грызуны. Заражение людей происходит в природных (или во вторичных синантропных) очагах этой инфекции. Переносчиками являются клещи, слепни, комары.

По данным волгоградского Роспотребнадзора, опасная инфекция может настичь человека в результате укусов комарами, слепнями, клещами, а также проникнув в организм через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при соприкосновении с больными или павшими грызунами и зайцами. Еще один путь заражения – при употреблении продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, воды, инфицированных больными грызунами. Нередко происходит заражение при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна и перекладке сена, соломы, инфицированных больными грызунами, а также в результате вдыхания капельно-жидкого аэрозоля, образующегося в процессе мойки и резки свеклы и других кормов, контаминированных выделениями больных туляремией грызунов.





Связано ли массовая вакцинация детей от туляремии с прогнозируемым нашествием грызунов? На этот вопрос в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области прямого ответа не дали, однако заметили, что в регионе «природные очаги туляремии есть во всех административных территориях». При этом последний случай заражения был зафиксирован в Волгоградской области в 2007 году.

– Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области организовано постоянное слежение за состоянием активности очагов туляремии. В рамках мониторинга проводится оценка численности основных носителей и переносчиков инфекции, а также лабораторные исследования отобранного полевого материала в природных очагах туляремии для выявления наличия возбудителя. Ежегодно маркеры возбудителя туляремии выделяются в органах грызунов, а также в клещах, – сообщают в РПН. – Вакцинация взрослых и детей проводится в регионе ежегодно. Эти мероприятия показывают свою эффективность. В регионе случаи туляремии не регистрируются на протяжении ряда лет, и это напрямую связано с высокой долей иммунных лиц.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили в ответ на редакционный запрос, что вакцинация от туляремии проводится ежегодно в плановом порядке. И, в частности, – «по эпидпоказаниям» (здесь все же вспоминается предостережение ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, – Прим.ред). При этом особое внимание уделяется жителям сельских территорий, чаще контактирующим с разного рода живностью.

– Плановыми прививками охватывают сельское население, проживающее на территории с наличием природных очагов туляремии, начиная с 7-летнего возраста, а также другие категории населения, задействованные на работах, где имеется риск заражения, – объясняют в облздраве. – Вакцинации подлежат дети, выезжающие в организации отдыха и оздоровления детей, а также сотрудники этих организаций.

Опасаться самой прививки не стоит. Процедура практически безболезненна, а повторять ее придется лишь через пять лет.

– Вакцинацию осуществляют медицинские работники лечебно-профилактических организаций. Ревакцинацию проводят через пять лет контингентам, подлежащим плановой вакцинации, – уточняют в профильном ведомстве. – При этом применяют отечественную живую сухую туляремийную вакцину (лиофилизат), которая после разведения вводится однократно внутрикожно или накожно. Во втором случае кожу на плече обрабатывают, после высыхания пипеткой наносят по одной капле разведённой вакцины в двух местах, расстояние между ними приблизительно 3–4 см. Затем в месте нанесения препарата делают по 2 тонких параллельных разреза или насечки.

В Роспотребнадзоре добавляют: если есть риск проникновения грызунов в жилища, нужно принимать меры:

– Один из методов профилактики туляремии – дератизация, акарицидные и дезинсекционные обработки, обеспечение грызунонепроницаемости зерно- и овощехранилищ, фуражных складов, хозяйственных и жилых построек, водоисточников и другие мероприятия.