Волгоградец получил огнестрельное ранение на охоте





В Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства получения 34-летним мужчиной огнестрельного ранения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, накануне пострадавший был доставлен в Даниловскую ЦРБ.

– В Даниловском районе организована проверка по факту ранения мужчины, – прокомментировали в пресс-службе главка МВД. – Установлено, что 20 ноября, находясь на территории охотничьих угодий в пяти километрах от села Орехово, при разряжении охотничьего ружья другим охотником произошел самопроизвольный выстрел. В результате мужчина 1988 года рождения был доставлен в Даниловскую ЦРБ с предварительным диагнозом «огнестрельное ранение верхней трети левой голени».

Известно, что ружье принадлежит пенсионеру 1969 года рождения.

По итогам проверки полицейскими будет принято законное решение.

Напомним, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне 16-летний подросток получил огнестрельное ранение груди, в результате чего скончался. Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, во время охоты на фазанов владелец ружья – 35-летний дядя подростка – положил его между передними сидениями, в результате чего произошел выстрел. Мальчик в этот момент находился на заднем пассажирском сидении. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.