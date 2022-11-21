Происшествия

Волгоградец получил огнестрельное ранение на охоте

Происшествия 21.11.2022 11:08
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21.11.2022 11:08


В Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства получения 34-летним мужчиной огнестрельного ранения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, накануне пострадавший был доставлен в Даниловскую ЦРБ. 

– В Даниловском районе организована проверка по факту ранения мужчины, – прокомментировали в пресс-службе главка МВД. –  Установлено, что 20 ноября, находясь на территории охотничьих угодий в пяти километрах от села Орехово, при разряжении охотничьего ружья другим охотником произошел самопроизвольный выстрел. В результате мужчина 1988 года рождения был доставлен в Даниловскую ЦРБ с предварительным диагнозом «огнестрельное ранение верхней трети левой голени». 

Известно, что ружье принадлежит пенсионеру 1969 года рождения.  

По итогам проверки полицейскими будет принято законное решение.

Напомним, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне 16-летний подросток получил огнестрельное ранение груди, в результате чего скончался. Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, во время охоты на фазанов владелец ружья – 35-летний дядя подростка – положил его между передними сидениями, в результате чего произошел выстрел. Мальчик в этот момент находился на заднем пассажирском сидении. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.  

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