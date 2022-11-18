Администрация Волгограда заказала 65 комплектов медалей за полмиллиона рублей

Администрация Волгограда заказала партию подарочной продукции – наборы медалей к 80-летию празднования победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, мэрия объявила электронный аукцион на поиск подрядчика по изготовлению наградной продукции с начальной стоимостью контракта в 510 тысяч рублей.

Планируется изготовить два вида комплектов медалей в деревянных футлярах. 15 наборов должны состоять из пяти медалей серебряного цвета, а другие 50 наборов – из трех. На одной из сувенирных наград в каждом наборе должна быть нанесена надпись «80 лет Победе в Сталинградской битве!», а на остальных – изображение вида Волгограда.

Пятьдесят наборов медалей планируется поместить в футляры с крышкой с надписью «Волгоградская городская дума».

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»