Борьба с коррупцией

Администрация Волгограда заказала 65 комплектов медалей за полмиллиона рублей

Борьба с коррупцией 18.11.2022 20:02
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18.11.2022 20:02


Администрация Волгограда заказала партию подарочной продукции – наборы медалей к 80-летию празднования победы в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, мэрия объявила электронный аукцион на поиск подрядчика по изготовлению наградной продукции с начальной стоимостью контракта в 510 тысяч рублей. 

Планируется изготовить два вида комплектов медалей в деревянных футлярах. 15 наборов должны состоять из пяти медалей серебряного цвета, а другие 50 наборов  – из трех. На одной из сувенирных наград в каждом наборе должна быть нанесена надпись «80 лет Победе в Сталинградской битве!», а на остальных – изображение вида Волгограда. 

Пятьдесят наборов медалей планируется поместить в футляры с крышкой с надписью «Волгоградская городская дума».

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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