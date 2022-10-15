Происшествия

Под Волгоградом 71-летний пешеход погиб под колесами грузовика

Происшествия 15.10.2022 10:10
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15.10.2022 10:10



В Калачевском районе автомобиль сбил насмерть пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, несчастье случилось накануне около шести часов вечера на 1 км. автодороги «Октябрьский - Шебалино».  

Автомобиль  «ГАЗ» под управлением 33-летнего водителя двигался  со стороны п. Октябрьский в сторону п. Волгодонской и наехал  на 71-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пешехода доставили  в больницу, где от полученных травм он скончался.


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