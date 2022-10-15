Под Волгоградом 71-летний пешеход погиб под колесами грузовика









В Калачевском районе автомобиль сбил насмерть пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, несчастье случилось накануне около шести часов вечера на 1 км. автодороги «Октябрьский - Шебалино».





Автомобиль «ГАЗ» под управлением 33-летнего водителя двигался со стороны п. Октябрьский в сторону п. Волгодонской и наехал на 71-летнего пешехода. Пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода.





Пешехода доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.