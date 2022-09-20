Экономика

Старейшую швейную фабрику продают в Волгограде

Экономика 20.09.2022 15:13
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20.09.2022 15:13


Комплекс зданий на улице Новосибирская, 74 в Советском районе Волгограда продают за 86,3 миллиона рублей. 

Как сообщает ИА «Высота 102», по данному адресу расположены помещения ООО «Царицынская объединенная мануфактура», где шьют мужские костюмы, пиджаки, брюки, пальто под торговой маркой «Виктория», а также склад-магазин.

– Продается единым лотом имущественный комплекс, состоящий из нескольких зданий, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Новосибирская, д. 74. Продавец ПАО «Промсвязьбанк», - говорится в сообщении на популярном сайте по продаже и аренде недвижимости.

Имущественный комплекс, как поясняется, реализуется как непрофильный актив через электронную площадку Росэлторга. 

Отметим, что в 2020 году часть зданий на ул. Новосибирская, д. 74 в Волгограде выставлялась на продажу за 71,3 миллиона рублей, но тогда покупателей это предложение не заинтересовало.

В ООО «Царицынская объединенная мануфактура» комментарий по продаже имущества получить не удалось. В приемной пояснили, что информацией владеет только директор, но сегодня его уже не будет.

По данным системы СПАРК, учредителем ООО «Царицынская объединенная мануфактура» является гражданка России Людмила Коваленко. Примечательно, что с 12 июля 2010 года по 3 февраля 2013 года Коваленко была генеральным директором ООО «ДИАМАНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП ВОЛД», к которому ранее имел отношение бывший депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Олег Михеев. Он уже несколько лет находится в розыске за совершение мошенничества.

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