Вооруженный ножом житель Волжского на остановке напал на мужчину – видео

В городе Волжском Волгоградской области 37-летний местный житель на остановке общественного транспорта напал на мужчину с ножом, ранив его в шею и живот. Как стало известно ИА «Высота 102», нападавший был оперативно задержан полицейскими. Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.

– 17 сентября в 11.20 больницу Волжского был доставлен 40-летний мужчина, у которого врачи проникающие колото-резаные ранения шеи и брюшной полости, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Оперативники уголовного розыска города Волжского установили, что ранения мужчине были нанесены на остановке общественного транспорта. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Поскольку покушение было совершено на остановке, оно попало под прицел камер наблюдения. На кадрах, предоставленных информагентству, отчетливо видно, как злоумышленник наносит удары перочинным ножом своей жертве, после чего убегает. При этом на остановке находилось в момент нападения с десяток человек. Очевидцы вызвали мужчине скорую помощь.

– Подозреваемый был задержан при попытке покинуть регион в направлении Астраханской области, – уточняют в главке региональной полиции. – Им оказался 37-летний житель Волжского. Задержанный сознался в содеянном. Нож, используемый им при совершении преступления, изъят.

Как сообщает ИА «Высота 102», потерпевший и подозреваемый ранее были знакомы, поскольку проживали по соседству. При этом у мужчин сложились неприязненные отношения. В день, когда было совершено нападение, одни договорились о встрече, чтобы обсудить проблемы. Однако разговоры переросли в конфликт.

На нападавшего уже заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области