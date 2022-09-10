Происшествия 10.09.2022 17:27
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10.09.2022 17:27
Хаотичные каракули злоумышленники оставили внизу гигантской картины, которую к 1 мая нарисовали в Волгограде на фасаде девятиэтажки на улице Хиросимы, 1. Как сообщили редакции читатели ИА «Высота 102», вандалы смогли только дотянуться до ромашек, на которых они нанесли что-то непонятное красками черного и синего цвета.
- Очень мелочный и низкий поступок. Надеемся, что этих вандалов найдут и накажут, - уверены читатели, которые прислали в редакцию фотографии испорченной картины.
На фото: общий вид картины из архива ИА «Высота 102»
Как ранее сообщало информагентство, автором картины на фасаде многоэтажки является волгоградский граффитист Алексей Бережнов. В верхней части картины он изобразил сотрудника ВС РФ на фоне российского триколора. В нижней граффитист нарисовал двоих детей с венками на головах из полевых цветов.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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