Общество

Успел к 1 Мая: на фасаде многоэтажки в Волгограде появилась картина с солдатом и детьми

Общество 01.05.2022 11:37
01.05.2022 11:37


Изображение российского военнослужащего и детей  обрело очертания законченной картины  на фасаде девятиэтажки на улице Хиросимы, 1. Как сообщает ИА «Высота 102», зрелище столь завораживает, что некоторые волгоградцы фотографируются на фоне фасада.

Напомним, автором картины является волгоградский граффитист Алексей Бережнов. Работать над масштабным проектом он начал в конце апреля и переживал, что вряд ли успеет к 1 мая, лишь ко Дню Победы.

Однако уже можно говорить, что художнику все-таки удалось  к первомайскому празднику порадовать и удивить волгоградцев и гостей города.


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