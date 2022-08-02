По делу Музраева выступит экс-мэр Волгограда Гребенников

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону продолжается процесс по уголовному делу в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в терроризме. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня в процессе должны выступить свидетели со стороны защиты.

— Процесс начался в 10.00 в Волгоградском гарнизонном военном суде. Однако вскоре заседание прервали из-за информации о возможном минировании, — пояснили информагентству в пресс-службе ростовского суда. — С Волгоградом должен состояться видеомост с участием свидетелей со стороны защиты.

Как стало известно ИА «Высота 102», в сегодняшнем заседании по делу Музраева должен выступить экс-мэр Волгограда Роман Гребенников. Сам политик отказался от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув информации о своем участии в сегодняшнем процессе. Также корреспонденты выяснили, что помимо бывшего главы города-героя заявлены еще шесть человек, предположительно ранее работавших в мэрии Волгограда.

Адвокат бывшего руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области Владимир Семенцов в беседе с журналистом информагентства подтвердил ситуацию с минированием гарнизонного суда в Волгограде. Защитник также отказался афишировать фамилии свидетелей, заявленных в сегодняшнем процессе.

Вместе с Музраевым по делу проходит известный в Волгограде бизнесмен Владимир Зубков. Обоим вменяют совершение теракта в отношении губернатора Волгоградского региона. Экс-руководителю волгоградского следкома грозит до 20 лет лишения свободы. Подсудимые свою вину не признают.

Фото: ИА «Высота 102»

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