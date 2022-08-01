Экология

Экологи нашли источник отравившего рабочего газа под Волгоградом

Экология 01.08.2022 11:18
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01.08.2022 11:18




Волонтеры регионального отделения Российского экологического общества сегодня, 1 августа зафиксировали очередной сброс зловонных стоков в балку в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. 

– Мы прочитали на сайте ИА «Высота 102», что на днях при чистке канализационного колодца рабочий впал в кому из-за отравления сероводородом, – рассказал руководитель организации Руслан Зейналов. – И выехали сегодня в поселок. Нашли тот самый колодец, а где-то метров в ста от него увидели вот такое безобразие – вонючие стоки вытекают из трубы прямо в балку, а оттуда они уже, скорее всего,  попадут в Волгу. 

По словам Руслана, экологи-общественники уже давно бьют тревогу в связи с тем, что происходит в рабочем поселке Ерзовка. 

– Здесь постоянно сливают отходы на почву и в водоем, – рассказывает руководитель экологической организации. – Труба с открытым выходом в балку расположена в так называемой промышленной части поселка, где находятся несколько организаций и предприятий, в том числе распределительные центры торговых сетей. 

Волонтер Александр, который сегодня выехал на место происшествия, признался, что запах в районе сброса стоит такой, что начинает кружиться голова. 

– Я уже сообщил о произошедшем в межрайонное управление Росприроднадзора, в межрайонную природоохранную прокуратуру и в полицию, – сообщил он. – Пока откликнулись только в Росприроднадзоре и в полиции. Вот жду, надеюсь, кто-нибудь приедет и зафиксирует этот факт. 


Напомним, в феврале этого года  по сигналу общественников  сюда выезжали специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ФГБУ «ЦЛАТИ» и природоохранной прокуратуры.  

Но тогда загрязнителей экологии обнаружить не удалось. 

Местные жители при этом неоднократно жалуются на зловоние, которое доносится с места сброса стоков, а также на резкий запах сероводорода. 

– Мы давно предупреждали, что здесь скапливается опасный газ, – рассказал Руслан. – И вот, к сожалению, надо было дождаться трагедии – сероводородом отравился человек. Надеемся, хотя бы после этого виновные будут найдены и наказаны. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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