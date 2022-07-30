Под Волгоградом рабочий впал в кому после чистки колодца

Происшествия 30.07.2022 12:07
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30.07.2022 12:07
60-летний мужчина получил тяжелое отравление серодоводородом в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне.
Мужчина является разнорабочим МП «Ерзовка» и 29 июля по роду службы чистил колодец на ул. Промышленная. По предварительным данным, он надышался ядовитым газом из-за собственной неосторожности.
Мужчину вытащили, однако он впал в кому. Пострадавшего госпитализировали в волгоградскую больницу №25.
Его состояние врачи оценивают как тяжелое, за его жизнь борются реаниматологи, пояснили в облкомздраве.
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