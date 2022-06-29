Экология

Суд в Краснодаре обязал убрать волгоградские свалки размером с футбольное поле

Экология 29.06.2022 12:39
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29.06.2022 12:39



Четвертый кассационный суд в Краснодаре признал законным решение Светлоярского районного суда в Волгоградской области о ликвидации свалок.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, эта обязанность возложена на орган местного самоуправления - администрацию Райгородского сельского поселения Светлоярского района. Иск в суд подавал природоохранный прокурор.
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура на территории этого сельского поселения в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами выявила несанкционированные свалки, общей площадью более 8 тысяч кв.м.
Светлоярским районным судом Волгоградской области требования прокурора были удовлетворены. Администрация не согласилась с решением и обжаловала его.

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