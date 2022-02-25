Режим работы Сбербанка 26 и 27 февраля

Экономика 25.02.2022 15:19 Новости компаний
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25.02.2022 15:19 Новости компаний
Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) большинство отделений Сбербанка в Волгоградской области будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме.
С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
В настоящее время сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объёме.
Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.
Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.
Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.
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