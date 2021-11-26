Происшествия

Первое уголовное дело о покупке сертификата о вакцинации возбуждено в Волгограде

Происшествия 26.11.2021 13:01
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26.11.2021 13:01


Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Советского района Волгограда, которая подозревается в покупке сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Установлено, что в начале ноября текущего года подозреваемая приобрела и хранила в целях использования сертификат о вакцинации с QR-кодом, дающим право на послабление установленных в регионе ограничительных мер. Поддельный сертификат был выявлен полицейскими в ходе сверки с медицинским учреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Также  выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся.
На основании представленных оперативниками материалов дознавателем отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) У МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Женщине грозит до одного года лишения свободы. 
Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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