Первое уголовное дело о покупке сертификата о вакцинации возбуждено в Волгограде





Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Советского района Волгограда, которая подозревается в покупке сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что в начале ноября текущего года подозреваемая приобрела и хранила в целях использования сертификат о вакцинации с QR-кодом, дающим право на послабление установленных в регионе ограничительных мер. Поддельный сертификат был выявлен полицейскими в ходе сверки с медицинским учреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Также выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся.

На основании представленных оперативниками материалов дознавателем отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) У МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Женщине грозит до одного года лишения свободы.

Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.



