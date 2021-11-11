Экономика

Все риски под контролем: «ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует методы охраны труда и промышленной безопасности на Гремячинском ГОКе

Экономика 11.11.2021 13:05 Новости компаний
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11.11.2021 13:05 Новости компаний


Крупнейший в России производитель минеральных удобрений представлен в Волгоградской области предприятием российского бизнесмена Андрея Мельниченко «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое строит в Котельниково горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийных солей. 
Для создания и поддержания безопасных условий успешной и высокопроизводительной трудовой деятельности в «ЕвроХим-ВолгаКалии» проводятся совещания с участием руководителей и специалистов задействованных участков и подразделений Гремячинского горно-обогатительного комбината. 
Главная цель таких совещаний – вовлечение самих работников в процесс создания условий для безопасного труда, обмен опытом с коллегами в этом важнейшем направлении деятельности.

Открывая совещание, исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров подчеркнул, что вопросы сохранения стабильности коллектива, включая исполнение требований мер безопасности, охраны труда, забота о здоровье работников и членов их семей, а также развитие культуры безопасности всегда были и остаются в числе приоритетных задач нашей компании.
В ходе встречи руководители отчитались по вопросам, касающихся основных сфер деятельности компании. В их числе - выполнение основных показателей производственной деятельности, состояние охраны труда, промышленной и производственной безопасности на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. 
Было замечено, что в результате совершенствования и введения инновационных технологий и решений по технике безопасности и охране труда в работу «ЕвроХим-ВолгаКалия», на предприятии удается уменьшать профессиональные риски и нагрузки на работников.
Например, с целью привлечения внимания сотрудников к существующим опасностям, ведется постоянная работа по проведению визуализации опасных зон. Приобретены и установлены в условиях подземных горных выработок светодиодные ленты. 
Кроме того, внедрение системы производственной безопасности Insight позволяет снизить травматизм различной степени тяжести, повысить уровень исполнения дисциплины, сократить время планирования.
Одним из первостепенных вопросов, обсуждаемых на совещании, остается соблюдение правил безопасности при угрозе распространения коронавирусной инфекции. Обязательное ношение защитных масок, вакцинация, регулярная тщательная дезинфекция помещений и транспорта и другие меры защиты коллектива находятся под особым контролем руководства компании.
Подведя итоги отчетного периода участники совещания отметили, что в этом году удалось добиться снижения производственного травматизма, смертельных случаев на производстве не было.

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