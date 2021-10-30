Расследования

Суд отправил замглавы администрации Волжского под домашний арест

Расследования 30.10.2021 13:58
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30.10.2021 13:58


Волжский городской суд отправил под домашний арест до 25 декабря 2021 года ранее задержанного заместителя главы администрации Волжского Виктора Сухорукова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Об избрании домашнего ареста как меры пресечения ходатайствовал заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Волжскому. Прокурор заявленное ходатайство поддержал. Сухоруков и его адвокат возражали против домашнего ареста и просили избрать меру пересечения, не связанную с изоляцией от общества. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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